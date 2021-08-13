Податок на багатство: статки мільярдерів могли б повністю вивести людство з кризи – дослідження

З початку пандемії COVID-19 у світі з'явилось 325 нових доларових мільярдерів. Дослідження OXFAM International показує, що введення одноразового податку на багатство могло б вивести людство з коронавірусної кризи.

Якщо одноразово оподаткувати доходи мільярдерів на 99%, це забезпечить вакцинацію всього людства та дозволить виплатити всім безробітним по 20 тисяч доларів. Згідно з даними Міжнародної організації праці, безробітними сьогодні є близько 220 мільйонів осіб, 114 мільйонів з яких – стали такими через COVID-19.

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Збагачення завдяки пандемії

Протягом останніх 17 місяців статки мільярдерів підвищились більше, ніж за останні 15 років. Щонайменше 9 осіб стали мільярдерами завдяки надприбуткам фармацевтичних корпорацій, котрі мають монополію на вакцини. Разом з тим нужденними за цей час стали понад 200 мільйонів людей по всьому світу.

Голова Patriotic Millionaires Морріс Перл наголошує, що багаті люди стають неймовірно багатшими, і це не йде на користь нікому.

Сплеск глобального багатства мільярдерів, коли мільйони людей втратили своє життя чи будь-які засоби для існування – це хвороба, яку країни більше не здатні терпіти,

– заявив Перл.

Податок на багатство

Економіки країн задихаються від накопичення фінансових ресурсів у руках жменьки кількох багатіїв, адже їх раціональне розподілення могло б служити набагато вищій меті.

99% податок на статки мільярдерів, на думку експертів, дозволив би вакцинувати ціле людство та допомогти робітникам, які втратили роботу через пандемію.

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Сукупний капітал світових мільярдерів сьогодні складає 13,5 трильйонів доларів, хоча до пандемії цей показник становив 8 трильйонів.

До слова, одноразовий податок на статки багатіїв зібрав би 5,4 трильйона доларів, допомігши подолати коронавірусну кризу. Разом з тим такий крок все одно залишив би 2 690 мільярдерів на 55 мільярдів доларів багатшими, ніж до пандемії.

Додамо, що деякі країни подібним способом, зокрема у Європі та Японії. Це допомогло поповнити державні бюджети тапісля світових війн.