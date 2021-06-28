Подарунок на 50-річчя: статки Маска раптово зросли на 10 мільярдів доларів
Джерело:Forbes
Статки засновника компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска зросли на 9,9 мільярда доларів. З такою цифрою Маск посів третє місце у списку мільярдерів Forbes Real-Time.
Мільярдер розбагатів завдяки акціям Tesla, вартість яких зросла. За підсумками минулого тижня, акції подорожчали на 7,8%.
Цікаво Електронний документообіг: 4 міфи, які гальмують бізнес
Акції зросли через "загальноринковий оптимізм". Білий дім і сенатори американських партій уклали попередню угоду про "інфраструктурний пакет" приблизно на 1,2 трильйона доларів.
Варто зазначити, що на першому місці у рейтингу залишається засновник Amazon Джефф Безос. Його статки сягнули 196,2 мільярда доларів. На другому місці – французький бізнесмен-мільярдер Бернар Арно зі статками у 193, 8 мільярдів доларів.
Останні новини про Маска
- 28 червня Ілон Маск святкує свій день народження. Йому виповнилось 50 років.
- Мільярдер анонсував проведення "Дня штучного інтелекту Tesla" у липні. Головна мета – залучення нових талантів у відділ ШІ.
- Нещодавно стало відомо, що найбагатші люди планети – Бернар Арно, Джефф Безос та Ілон Маск – заробили 8 мільярдів доларів всього за день.