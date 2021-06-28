Подарунок на 50-річчя: статки Маска раптово зросли на 10 мільярдів доларів

Статки засновника компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска зросли на 9,9 мільярда доларів. З такою цифрою Маск посів третє місце у списку мільярдерів Forbes Real-Time.

Мільярдер розбагатів завдяки акціям Tesla, вартість яких зросла. За підсумками минулого тижня, акції подорожчали на 7,8%.

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Акції зросли через "загальноринковий оптимізм". Білий дім і сенатори американських партій уклали попередню угоду про "інфраструктурний пакет" приблизно на 1,2 трильйона доларів.

Варто зазначити, що на першому місці у рейтингу залишається засновник Amazon Джефф Безос. Його статки сягнули 196,2 мільярда доларів. На другому місці – французький бізнесмен-мільярдер Бернар Арно зі статками у 193, 8 мільярдів доларів.

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