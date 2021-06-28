Мільярдер розбагатів завдяки акціям Tesla, вартість яких зросла. За підсумками минулого тижня, акції подорожчали на 7,8%.

Цікаво Електронний документообіг: 4 міфи, які гальмують бізнес

Акції зросли через "загальноринковий оптимізм". Білий дім і сенатори американських партій уклали попередню угоду про "інфраструктурний пакет" приблизно на 1,2 трильйона доларів.

Варто зазначити, що на першому місці у рейтингу залишається засновник Amazon Джефф Безос. Його статки сягнули 196,2 мільярда доларів. На другому місці – французький бізнесмен-мільярдер Бернар Арно зі статками у 193, 8 мільярдів доларів.

Останні новини про Маска

28 червня Ілон Маск святкує свій день народження. Йому виповнилось 50 років.

Мільярдер анонсував проведення "Дня штучного інтелекту Tesla" у липні. Головна мета – залучення нових талантів у відділ ШІ.

Нещодавно стало відомо, що найбагатші люди планети – Бернар Арно, Джефф Безос та Ілон Маск – заробили 8 мільярдів доларів всього за день.

Хочете опанувати професію майбутнього та стати Data Scientist? Дізнайтеся про Big Data School від Київстар та відкривайте для себе нові професійні можливості. Ніхто не розкаже про досвід краще за випускників школи – читайте відгуки за посиланням.