В грудні 2020 року Apiway надали грант на 50 тисяч доларів від Українського фонду стартапів. Однак через допис Антона Виборного на його сторінці у фейсбуці ці гроші компанія не отримає.

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Чому Apiway позбавили фінансування

Активіст Сергій Стерненко опублікував на своїй фейсбук-сторінці допис, де засудив прихильність Антона Виборного до президента країни-агресора.

Засновник Apiway поділився враженнями від статті авторства Володимира Путіна про відносини Росії та України. Він написав, що цю статтю, на його думку, "повинен прочитати кожен".

В Українському фонді стартапів вирішили проаналізувати дописи Антона Виборного у соцмережах, і згодом прийняли рішення відкликати фінансування Apiway.

Фонд не поділяє позицію, висвітлену СЕО стартапу Apiway Антоном Виборним. Ми вважаємо, що такі дописи несуть репутаційні ризики, і на сьогодні фінансування або будь-яка інша форма підтримки Apiway фондом не передбачається,

– заявили в Українському фонді стартапів.

Довідка. Український фонд стартапів – це державний фонд, започаткований за ініціативою Кабінету Міністрів України. Бюджет УФС складає 390 мільйонів гривень.

Додамо, що Apiway – це сервіс безкоштовної інтеграції хмарних сервісів між собою без участі програміста, заснований у квітні 2018 року Антоном Виборним, Сергієм Федоровим та Станіславом Тарановським.