Стартап від українців GitLab оцінили в 15 мільярдів доларів після IPO

Акції GitLab зросли на 35% у перший день після виходу компанії на IPO (первинне розміщення акцій). Компанія розмістила акції на біржі Nasdaq, оцінивши їх у 77 доларів.

Раніше компанія очікувала продавати акції за ціною 66 – 69 доларів. Але після розміщення ціна із 77 доларів одразу зросла до 103,89 долара.

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Що відомо про компанію GitLab

GitLab пропонує безплатний доступ до платформи DevOps для взаємодії фахівців з розробки ПО з фахівцями з інформаційно-технологічного обслуговування, а також взаємної інтеграції їх робочих процесів. Клієнти можуть запускати GitLab у будь-якій публічній хмарі, у власному центрі обробки даних або як службу, що розміщується на GitLab.

Компанія заробляє гроші на своїх преміальних продуктах, які пропонують додаткові функції користувачам. Є два пакети: за 19 доларів на місяць та за 99 доларів. Лише 383 клієнтів витрачають щонайменше 100 000 доларів на рік на преміальну підписку, йдеться у звіті SEC.

Наш майбутній успіх частково залежить від нашої здатності перетворити наших безкоштовних користувачів у користувачів платних продукцій,

– зазначили в GitLab.

Востаннє компанію оцінювали на початку 2021 року – у 6 мільярдів доларів. Після виходу на IPO ринкова капіталізація компанії вже сягнула 14,9 мільярда доларів.