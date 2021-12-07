Загалом додаток Revolut використовують у 35 країнах, а найпопулярнішим необанком він є у 17 з них. Це, зокрема, країни Європи – Норвегія, Швеція, Люксембург, Ісландія, Португалія, Кіпр, Литва, Латвія, Греція, Румунія, Болгарія тощо.

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Найпопулярніші необанки світу

Попри те, що Revolut засновано у Великій Британії, компанія отримала внутрішню банківську ліцензію лише у січні 2021 року, через що на тамтешньому ринку досі лідирує Monzo.

Серед країн ЄС другим за популярністю після Revolut став mBank – його послуги найпоширеніші у Чехії, Польщі та Словаччині. В Україні ж найпопулярнішим цифровим банком є monobank.

Найпопулярніші необанки європейського континенту / Інфографіка Business Financing

Разом з тим бразильський uBank визнано найбільшим фінтех-бізнесом Латинської Америки, а у США лідером став Square. У Канаді найпопулярнішим необанком є місцевий Tangerine.

Найпопулярніші необанки світу / Інфографіка Business Financing

Нагадаємо, що компанія Revolut, ринкову капіталізацію якої оцінюють у 33 мільярди доларів, нещодавно зареєструвала юридичну особу в Україні. Співзасновник необанку дав ексклюзивне інтерв'ю 24 каналу.

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