Стартап Titan кидає виклик Google й Microsoft: його вже оцінюють у 300 мільйонів

Компанія Titan, що надає набір професійних послуг електронної пошти для малого і середнього бізнесу готується до серйозного протистояння із Google і Microsoft. Понад 30 мільйонів інвестицій у проєкт вклав творець WordPress.

Компанія Automattic, яка є власником всесвітньо відомої системи управління контентом WordPress, сама минулого року залучила 300 мільйонів інвестицій від Salesforce Ventures, а її вартість досягла 3 мільярдів доларів.

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Зараз розробник WordPress та гендиректор Automattic Метт Мулленвіґ вирішив й сам стати інвестором. Перспективний стартап електронної бізнес-пошти Titan вже оцінюють у 300 мільйонів доларів.

Новий конкурент поштовиків від Google і Microsoft

Нам потрібна альтернатива Google і Microsoft, які почали монополізувати електронну пошту,

– сказав Метт Мулленвіґ, засновник і генеральний директор Automattic.

Він також наголошує на тому що у світі з приблизно 6 мільярдів облікових записів електронної пошти, тільки частина – це облікові записи електронної пошти малого бізнесу. Саме їм, на думку Метта Мулленвіґа, потрібен окремий продукт, значно більш орієнтований на їх потреби.

Електронна пошта для бізнесу

Такої ж думки засновник і головний виконавчий директор Titan Бхавін Туракхія

Електронна пошта отримала значний поштовх у розвитку, коли більше ніж 15 років тому з'явився Gmail. Проте відтоді не було жодних спроб переосмислити електронну пошту для сотень мільйонів бізнес-акаунтів,

– сказав засновник сервісу Titan

Бхавін Турахія – мільярдер і успішний підприємець з Індії. Окрім сервісу Titan, він також засновник компаній Flock, Radix, CodeChef та Zeta, та генеральний директор Flock і Zeta. У 2016 році Бхавін Турахія посів 95-е місце у рейтингу найбагатших людей Індії, з чистим капіталом у 1,3 мільярда доларів США.

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З його слів стартап Titan хоче заново створити професійну електронну пошту для власників малого бізнесу, які тільки починають свою цифрову діяльність.

Компанія націлена на партнерство з 10 провідними світовими вебхостингами, реєстраторами доменів і розробниками сайтів, кожен з яких має десятки мільйонів клієнтів. У компанії вже укладено угоду про партнерство з WordPress.com.

Що пропонує сервіс Titan

Функції Titan охоплюють електронні листи з таймером, нагадування про подальші дії, шаблони електронних листів і календар, який може взаємодіяти з іншими популярними календарними службами. Також сервіс пропонує для власників акаунтів можливість побачити, хто прочитав направлені ними листи.

Titan орієнтований на бізнес-клієнтів / Ілюстрація Titan

Крім цього Titan має власний додаток для мобільних телефонів, який не підтримує роботу з електронними поштами на сервісах Google, Microsoft та Yahoo!