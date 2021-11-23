Стартап Settle залучив 60 мільйонів доларів інвестицій: попереду – розширення офісу в Україні

Стартап Settle залучив 60 мільйонів доларів інвестицій у ході раунду B, який очолив Ribbit Capital. Компанія має свій офіс в Україні, команда якого повністю відповідає за дизайн продукту.

У раунді також взяли участь Kleiner Perkins, Caffeinated Capital, Activant Capital та Stripes. У 2021 році компанія збільшила свої доходи у 20 разів.

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Що відомо про Settle Settle – стартап з управління грошовими потоками (кеш флоу) бізнесу. Розвиває інструмент, що об'єднує у собі всі платежі, фінансування і звітність для того, щоб бренди могли швидше масштабуватись. Створений у 2019 році американським підприємцем Алеком Кенігом.

Український офіс стартапу

В Україні сьогодні працює велика частина команди Settle – 13 людей. Офіс розташований у Львові. Окрім зарплати, компанія пропонує співробітникам опціони та можливість дистанційної роботи. Після залучення інвестицій, українську команду планують розширювати, наймаючи 1 – 2 людей щомісяця. Наразі шукають спеціалістів рівня Sinior.

Наша команда у Львові – це фаундинг-команда, ми розпочали діяльність наприкінці 2019 року, тоді нас було четверо: засновник Алек Кеніг, я, як продакт-дизайнер, і два інженери,

– розповідає представник українського офісу Settle Євген Рудий.

Євген Рудий наголошує, що український офіс – це не аутстаф чи аутсорс, а повноцінна продуктова команда компанії. Половина інженерів і весь продакт-дизайн розташовуються у Львові, а решта інженерів, бізнес-команда, СТО та засновник – у США.

До слова, загалом у компанії працює 40 людей, однак команду планують розширити до 100 на початок 2022 року. Окрім Львова, офіси Settle розташовуються також у Сан-Франциско та Нью-Йорку.