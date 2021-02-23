В Ізраїлі м'ясо друкуватимуть на 3D-принтерах: незвичний стартап Redefine Meat

В Ізраїлі з'явився досить незвичний стартап Redefine Meat. Люди розробили технологію, яка дозволить виробляти рослинне м’ясо на 3D-принтерах у промислових масштабах. Ідея вже здивувала багатьох.

Відомо, що компанія залучить 29 мільйонів доларів. Погодились допомогти фінансово у реалізації стартапу 6 компаній.

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Фінансування проведуть такі компанії:

Happiness Capital;

Hanaco Ventures;

CPT Capital;

Losa Group;

Sake Bosch;

K3 Ventures.

Плани Redefine Meat

Випустити промислові 3D-принтери планують вже у 2021 році. Принтери виготовлятимуть рослинне м'ясо для дистриб'юторів. Співзасновники вважають таку ідею "важливим кроком" для компанії. У майбутньому Redefine Meat планує співпрацювати з дистриб'юторами м'яса у всьому світі.

Вже у найближчі місяці компанія має намір з'явитися на ринку Європи. Заговорили про: