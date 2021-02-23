В Ізраїлі м'ясо друкуватимуть на 3D-принтерах: незвичний стартап Redefine Meat

23 лютого 2021 , 19:45
Читать новость на русском

Джерело:

Сайт компанії

В Ізраїлі з'явився досить незвичний стартап Redefine Meat. Люди розробили технологію, яка дозволить виробляти рослинне м’ясо на 3D-принтерах у промислових масштабах. Ідея вже здивувала багатьох.

Відомо, що компанія залучить 29 мільйонів доларів. Погодились допомогти фінансово у реалізації стартапу 6 компаній.

До теми Порада, яка допомогла хлопцеві розпочати власний бізнес та стати мільярдером

Фінансування проведуть такі компанії:

  • Happiness Capital;
  • Hanaco Ventures;
  • CPT Capital;
  • Losa Group;
  • Sake Bosch;
  • K3 Ventures.

Плани Redefine Meat

Випустити промислові 3D-принтери планують вже у 2021 році. Принтери виготовлятимуть рослинне м'ясо для дистриб'юторів. Співзасновники вважають таку ідею "важливим кроком" для компанії. У майбутньому Redefine Meat планує співпрацювати з дистриб'юторами м'яса у всьому світі.

Вже у найближчі місяці компанія має намір з'явитися на ринку Європи. Заговорили про:

  • Німеччину;
  • Швейцарію;
  • Азію;
  • Північну Америку.