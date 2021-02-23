В Ізраїлі м'ясо друкуватимуть на 3D-принтерах: незвичний стартап Redefine Meat
В Ізраїлі з'явився досить незвичний стартап Redefine Meat. Люди розробили технологію, яка дозволить виробляти рослинне м’ясо на 3D-принтерах у промислових масштабах. Ідея вже здивувала багатьох.
Джерело:Сайт компанії
Відомо, що компанія залучить 29 мільйонів доларів. Погодились допомогти фінансово у реалізації стартапу 6 компаній.
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Фінансування проведуть такі компанії:
- Happiness Capital;
- Hanaco Ventures;
- CPT Capital;
- Losa Group;
- Sake Bosch;
- K3 Ventures.
Плани Redefine Meat
Випустити промислові 3D-принтери планують вже у 2021 році. Принтери виготовлятимуть рослинне м'ясо для дистриб'юторів. Співзасновники вважають таку ідею "важливим кроком" для компанії. У майбутньому Redefine Meat планує співпрацювати з дистриб'юторами м'яса у всьому світі.
Вже у найближчі місяці компанія має намір з'явитися на ринку Європи. Заговорили про:
- Німеччину;
- Швейцарію;
- Азію;
- Північну Америку.
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