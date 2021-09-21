Стартап PeopleForce залучив 700 тисяч доларів інвестицій: більшість працівників – українці

Стартап PeopleForce, що займається розробкою HRM-системи для малого та середнього бізнесу, залучив 700 тисяч доларів інвестицій. У компанії працює 24 людини, 18 з яких – українці.

Найбільша інвестиція надійшла від фонду Sturgeon Capital. Отримані кошти планують витратити на розробку нових функцій, збільшення команди, вихід на нові ринки та розвиток впізнаваності бренду.

Зверніть увагу Жодного представника китайського ринку: свіжий рейтинг 10 найбільших компаній світу

Що відомо про PeopleForce

PeopleForce пропонує зручні рішення для автоматизації HR та рекрутингових процесів:

онбординг (демонстрація користувачам функціоналу і цінності товару, послуги чи пропозиції);

найм на роботу;

управління продуктивністю;

оцінка залученості співробітників тощо.

Система забезпечує інтеграцію бізнесу з інструментами підвищення продуктивності, зокрема Google, Slack, Zoom і Teams.

PeopleForce за кілька років стала одним із лідерів ринку HRM-систем у країнах СНД. Унікальна торговельна пропозиція, клієнтоорієнтованість та інноваційний підхід допомогли нам закріпитись на ринках. Нові венчурні інвестиції, своєю чергою, наближують нас до цілей та дають змогу масштабувати бізнес,

– коментує засновник стартапу Ендрю Сетінік.

Компанія має свої представництва у Великій Британії, Естонії та Україні. Однак найбільше працівників саме серед наших земляків – 18 людей.

Систему PeopleForce використовують клієнти з 14 країн з метою управління понад 60 тисячами співробітників. Серед користувачів, зокрема, такі відомі бренди:

BMW;

Ajax Systems;

Parimatch;

ARX;

SkyUp;

SeRanking;

Reply.io.

До слова, все більше компаній розуміють важливість автоматизації бізнес-процесів, тому PeopleForce є перспективним та ласим шматочком для міжнародних інвесторів.