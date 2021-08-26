Стартап з офісом у Львові залучив 52,5 мільйони доларів інвестицій: цікаві деталі

Американський стартап Shelf.io заявив про залучення раунду В у розмірі 52,5 мільйони доларів. Він створює сервіс у галузі менеджменту знань на базі штучного інтелекту, а майже вся його команда розробників працює у Львові.

Найбільшими інвесторами раунду В стали Tiger Global та Insight Partners. Згідно з даними TechCrunch, раніше Shelf.io вже залучав 8,2 мільйона доларів інвестицій.

Цікаво Араби у Карпатах: новий туристичний тренд вже приніс Україні 40 мільйонів доларів

Що відомо про стартап Shelf.io

Команда Shelf.io розробляє сервіс, який допомагає співробітникам компаній швидко знаходити потрібну інформацію у корпоративних ресурсах. Платформа працює на базі штучного інтелекту, підключається до корпоративних інформаційних систем, навчається, а згодом допомагає працівникам отримати необхідні дані.

Як заявляє Shelf.io, на такі завдання співробітники компаній витрачають близько 19% робочого часу. Очевидна ніша стартапу – співробітники служб підтримки, яким сервіс дозволяє швидше знаходити відповіді на запитання користувачів. Також послуги Shelf.io можуть бути корисними для автоматизації роботи відділів продажів.

Стартап звітує, що з липня 2020 року їх регулярний річний виторг зріс у чотири рази. Зараз у компанії відкрито понад 50 вакансій різного спрямування. Залучені інвестиції Shelf.io планує вкласти, зокрема, у розширення штату працівників.