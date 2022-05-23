На сторінці Starbucks stories компанія оприлюднила заяву генерального директора мережі Starbucks Кевіна Джонсона. Корпорація майже 15 років працювала на території Росії. Американська компанія з продажу кави та однойменна мережа кав'ярень Starbucks приєдналась до McDonald's Corp, який минулого тижня також заявила, що повністю покидає російський ринок після 32 років праці.

Читайте також: Найбільша японська нафтопереробна компанія відмовилась співпрацювати з Росією

Британська преса підкреслила, що такий крок означає кінець присутності деяких з провідних західних брендів у Росії.

Заява гендиректора Starbucks за 8 березня

У своєму листі за 8 березня Кевін Джонсон звернувся до партнерів мережі зі словами підтримки України та засудження дій Росії у 21 столітті.

Ми засуджуємо жахливі напади на Україну з боку Росії, і наші серця щиро відкритті до всіх, хто від цього постраждав,

– підкреслив він.

Джонсон наголосив, що компанія продовжує слідкувати за розвитком трагічних подій в Україні. На сьогодні американська компанія вирішила призупинити будь-яку підприємницьку діяльність в Росії, включаючи відвантаження всіх продуктів Starbucks.

"Наш ліцензований партнер погодився негайно призупинити роботу магазинів і надасть підтримку майже 2 000 партнерам у Росії, які залежать від Starbucks для свого існування", – додав гендиректор.

За його словами, корпорація буде слідкувати за подіями у війні Росії проти України та продовжить приймати важливі рішення, які відповідають місії та цінностям компанії Starbucks.

Бренд Starbucks повністю йде з ринку Росії

Сьогодні, 23 травня, на сторінці Starbucks stories оприлюднили інформацію, що корпорація Starbucks прийняла рішення вийти і більше не мати бренду на ринку Росії.

Ми продовжимо підтримувати майже 2 000 партнерів в Росії, включаючи оплату за шість місяців і допомогу партнерам у переході до нових можливостей за межами Starbucks,

– зазначили в компанії.

У 2007 році Starbucks відкрила в Росії першу кав'ярню. Загалом мережа кафе швидкого обслуговування налічувала 130 закладів, які повністю належать і керуються її ліцензіатом Alshaya Group. У російських Starbucks працювали близько двох тисяч працівників. Усіх їх протягом трьох місяців планують скоротити.

Зазначається, що Starbucks не надала подробиць про фінансові наслідки виходу. Проте, раніше повідомлялось про заяву McDonald's, що в основному безготівкові витрати становили до 1,4 мільярда доларів. Загалом компанія продовжуватиме підтримувати російських працівників, включаючи оплату праці протягом шести місяців, поки ті не знайдуть іншої роботи.

Іноземні бренди йдуть з російського ринку: останні новини

16 травня стало відомо, що американська компанія фаст-фуду McDonald's повністю покинула ринок Росії. Керівництво мережі планує продати свій бізнес місцевому покупцю. У ресторанах більше не будуть використовувати назву, логотип чи бренд McDonald's.

29 квітня польський ритейлер та виробник одягу LPP SA заявив, що продає бізнесу у Росії. З відходом компанії такі відомі бренди, як Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay зникнуть з торгових центрів Росії.

Жувальні ведмедики відтепер лиш снитимуться росіянам, бо відома німецька компанія Haribo припинить постачати продукцію у Росію. Про це компанія заявила у листі російським бізнес-партнерам від 29 квітня.

Компанія Reebok, бренду американської компанії Authentic Brands Group (ABG), припинила свою роботу в Росії. 100 торгових точок продали турецькому холдингу FLO Retailing.

Вас це може зацікавити – Борис Джонсон написав листа дітям України: дивіться відео