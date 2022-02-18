США внесли AliExpress і WeChat до списку піратських торговельних майданчиків

Офіс торговельного представництва США (USTR) 17 лютого вніс AliExpress до списку піратських ринків збуту. Туди ж потрапив популярний китайський месенджер WeChat.

У заяві USTR йдеться, що на платформі AliExpress, яка входить до холдингу Alibaba, спостерігається збільшення кількості підроблених товарів, які видаються за оригінал, а також контрафактної продукції загалом. Водночас платформа для обміну повідомлень WeChat, що належить компанії Tencent, за твердженням регулятора, сприяє підробці і поширенню таких товарів.

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Реакція Китаю

На заяву американського регулятора вже встигли відреагувати у Пекіні. На брифінгу представник МЗС КНР Ван Веньбін заявив, що таке рішення США є політизованим, і закликав владу штатів "обрати об'єктивну позицію стосовно компаній КНР" і "створити для них справедливі умови".

Китай завжди приділяє велику увагу захисту прав інтелектуальної власності. Ми наполягаємо, щоб США припинили політизацію торговельно-економічних питань,

– підкреслив Веньбін.

Прокоментувало рішення USTR і керівництво компанії Alibaba. У повідомленні ритейлера йдеться, що вони знають про проблеми захисту інтелектуальної власності, однак, як і раніше, "повністю віддані просуванню власного лідерства у цій галузі".

Ми з нетерпінням чекаємо на продовження співпраці зі світовими урядами, щоб зрозуміти і розв'язати всі проблеми, що стосуються захисту інтелектуальної власності на наших платформах,

– наголосили представники Alibaba Group Holding Ltd.

Водночас компанія Tencent категорично відмовилась погоджуватись із рішенням USTR. У зверненні китайського техгіганта йдеться, що вони вже вклали значні ресурси у боротьбу проти контрафактної продукції і порушень прав інтелектуальної власності.

Додамо, що американське відомство щороку публікує оновлений список піратських ринків. За підсумками 2021 року у списку USTR опинились 42 онлайн-платформи і 35 оффлайн-ринків по всьому світу. Серед них – відомі китайські майданчики Taobao, Pinduoduo і Baidu.