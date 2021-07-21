У США пропонують ввести податок на космічні подорожі: вище летиш, більше платиш

Після початку ери космічних подорожей мільярдерів у США вирішили, що такі "розваги" можуть стати джерелом прибутку державної казни. При цьому розглядають диференціацію податку в залежності від висоти польоту.

У вівторок, 20 липня, після повернення Джеффа Безоса на Землю, представник Демократичної партії США Ерл Блюменауер представив пропозицію введення нового акцизного податку на комерційні космічні польоти

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Демократ Ерл Блюменауер, який є членом Комітету Палати представників (нижня палата Конгресу США) з питань оподаткування, представив законопроєкт про податок в інтересах захисту від викидів вуглекислого газу (Securing Protections Against Carbon Emissions, SPACE). Новим податком планується обкладати космічні польоти "мета яких, відрізняється від наукових досліджень".

Вище летиш, більше платиш і 10% акцизу за кожного пасажира

Представник конгресмена Даніель Коен повідомив, що Ерл Блюменауер пропонує розглянути можливість введення 10-відсоткового акцизу на кожного пасажира, аналогічного акцизам на авіаквитки.

Також розглядається можливість введення дворівневого податку на кожен політ:

одна ставка для польотів, які проходять на висоті від 50 до 80 миль над поверхнею Землі,

і "значно вища" ставка для тих, які проходять на висоті понад 80 миль.

Ініціатор "податку на космічні подорожі" заявив, що не проти такого роду космічних інновацій. Проте, якщо це робиться "виключно для туризму або розваги" без наукової мети, то це повинно приносити користь для суспільства.

Дивіться відео Джеффа Безоса з космосу:

Космічний туризм шкодить навколишньому середовищу

Освоєння космосу – це не безподаткові канікули для багатих. Точно так, як звичайні американці платять податки при купівлі авіаквитків, мільярдери, які літають в космос, щоб не робити нічого цінного для науки, повинні робити те ж саме,

– сказав Ерл Блюменауер.

На думку Ерла Блюменауера, космічні польоти мають значний вплив на навколишнє середовище і саме тому мають обкладатись податком.

Також в офісі конгресмена наголосили, що польоти Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA), спрямовані на наукові дослідження, звільняються від такого оподаткування.