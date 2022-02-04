США пригрозили бізнесу Китаю наслідками, якщо він спробує пом'якшити можливі санкції проти Росії

Держдеп США застеріг компанії Китаю від спроб пом'якшити ефект санкцій, які Вашингтон може ввести проти Росії у випадку ескалації військової агресії проти України.

Відповідну заяву зробив голова пресслужби Держдепу США Нед Прайс після того, як МЗС Росії і КНР "узгодили свої позиції щодо України". Посадовець наголосив, що у Вашингтона є всі необхідні інструменти, які можуть бути задіяні, якщо будь-яка іноземна компанія спробує обійти санкційні обмеження стосовно Кремля.

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Санкцій жодним чином не вдасться оминути

Прайс нагадав про економічні і фінансові наслідки з боку США, з якими зіткнеться Росія, якщо посилить військову агресію проти України.

Якщо Росія вважає, що матиме змогу пом'якшити ці наслідки шляхом більш тісних відносин (з іншими країнами – ред. 24 канал), то це не той випадок. Якщо ви відмовляєтесь від можливостей укладати угоди з Заходом, імпортувати товари з Європи і США, то значно знижуєте свої виробничі потужності і власний інноваційний потенціал,

– наголосив Прайс.

Представник Держдепу США заявив, що іноземні компанії, зокрема й китайські, які намагатимуться допомогти Росії пом'якшити вплив ймовірних санкцій, обов'язково відчують негативні наслідки таких дій на собі.

Додамо, що представник Білого дому Пітер Харрелл днем раніше повідомив, що Вашингтон працює над заходами експортного контролю із союзниками в Азії, зокрема з Японією та Південною Кореєю.

До слова, представник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пеньюй відповів на заяви Держдепу США. Він повідомив, що КНР взяла до уваги виступ Прайса, однак "створення напруги не сприяє пом'якшенню української кризи, а лише додає невизначеності у регіон та весь світ". За словами Пеньюя, Китай виступає категорично проти таких дій.

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