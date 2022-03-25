Сьогодні, 25 березня, стало відомо, що Spotify повністю йде з російського ринку. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у телеграмі.
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Жодної музики на Spotify для росіян
Spotify долучилась до низки компаній, які повністю відмовились вести бізнес на українській крові.
Spotify припиняє свою діяльність у Росії. Раніше сервіс перестав продавати преміум підписку, а тепер зовсім йде з ринку,
– написав Федоров.
До слова, коли саме платформа повністю перестане працювати у Росії – поки не відомо.
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