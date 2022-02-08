Spotify інвестує 100 мільйонів доларів у контент для "історично маргіналізованих груп"

Spotify має намір витратити 100 мільйонів доларів на підтримку "історично маргіналізованих груп". Таке рішення оголосив СЕО компанії Даніель Ек, розіславши відповідного листа співробітникам.

Spotify пішла на такий крок після скандалу довкола подкасту стендап-коміка Джо Рогана, розміщеного на музичній платформі. Річ у тім, що знаменитість звинуватили у розповсюдженні фейків про COVID-19 і використанні расистських висловлювань.

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Скандальний подкаст стендап-коміка

У службовій записці, надісланій співробітникам, йдеться, що компанія мала розмову з Роганом і його командою щодо вмісту подкастів, опублікованих на платформі Spotify. Після цього стендап-комік видалив декілька своїх подкастів. Попри звинувачення у расизмі, компанія не планує розривати контракт зі знаменитістю.

Замість цього, як вибачення, Spotify інвестує 100 мільйонів доларів у ліцензування, розробку і маркетинг контенту від "історично маргіналізованих груп", щоб зробити подкаст-майданчик більш відкритим та інклюзивним.

Расистські і фейкові висловлювання Джо Рогана на платформі Spotify: коротко

Джо Роган опублікував подкаст з вірусологом Робертом Малоуном, який висловив низку науково недоведених гіпотез про неефективність існуючих вакцин проти COVID-19.

гіпотез про неефективність існуючих вакцин проти COVID-19. Спершу 270 науковців і медиків попросили перевірити подкаст на наукову достовірність, а згодом декілька співаків почали вимагати видалити зі Spotify їхні музичні твори через небажання "розміщувати свою творчість разом з фейками".

їхні музичні твори через небажання "розміщувати свою творчість разом з фейками". Пізніше Рогана звинуватили ще й у використанні расистських висловлювань. Співачка Індія Арі опублікувала відео з вирізаними частинами подкасту стендап-коміка, де він використовує дискримінаційні висловлювання 24 рази.

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