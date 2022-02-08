Spotify пішла на такий крок після скандалу довкола подкасту стендап-коміка Джо Рогана, розміщеного на музичній платформі. Річ у тім, що знаменитість звинуватили у розповсюдженні фейків про COVID-19 і використанні расистських висловлювань.

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Скандальний подкаст стендап-коміка

У службовій записці, надісланій співробітникам, йдеться, що компанія мала розмову з Роганом і його командою щодо вмісту подкастів, опублікованих на платформі Spotify. Після цього стендап-комік видалив декілька своїх подкастів. Попри звинувачення у расизмі, компанія не планує розривати контракт зі знаменитістю.

Замість цього, як вибачення, Spotify інвестує 100 мільйонів доларів у ліцензування, розробку і маркетинг контенту від "історично маргіналізованих груп", щоб зробити подкаст-майданчик більш відкритим та інклюзивним.

Расистські і фейкові висловлювання Джо Рогана на платформі Spotify: коротко

Джо Роган опублікував подкаст з вірусологом Робертом Малоуном, який висловив низку науково недоведених гіпотез про неефективність існуючих вакцин проти COVID-19.

гіпотез про неефективність існуючих вакцин проти COVID-19. Спершу 270 науковців і медиків попросили перевірити подкаст на наукову достовірність, а згодом декілька співаків почали вимагати видалити зі Spotify їхні музичні твори через небажання "розміщувати свою творчість разом з фейками".

їхні музичні твори через небажання "розміщувати свою творчість разом з фейками". Пізніше Рогана звинуватили ще й у використанні расистських висловлювань. Співачка Індія Арі опублікувала відео з вирізаними частинами подкасту стендап-коміка, де він використовує дискримінаційні висловлювання 24 рази.

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