Мільярдер Джо Цай, який водночас є власником місцевої команди НБА Brooklyn Nets, придбав дві повноповерхові квартири у 220 Central Park South в ході двох операцій на загальну суму 157,5 мільйона доларів. Це придбання стало третьою угодою за вартістю житла, що було продано у США.

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Помешкання Джо Цая займає два поверхи (60-й і один вище) і має приголомшливий вид на Центральний парк Нью-Йорка і центр Манхеттена. В угоду також включено однокімнатну квартиру на 18-му поверсі, ймовірно, для персоналу.

220 Central Park South – осередок найдорожчого житла в США

Найдорожче житло, яке продали в США, знаходиться у тій же будівлі – американський мільярдер та менеджер хедж-фондів Кеннет Гріффін придбав чотири поверхи (з 51 по 53) за 238 мільйонів доларів у 2019 році.

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Вартість житла у цьому хмарочосі й надалі продовжує рости в ціні навіть під час пандемії, і його розпродано більш ніж на 90%.

Популярність житла у цьому хмарочосі зумовлена зокрема зірковими сусідами. Окрім Кеннета Гріффіна, тут вже придбали квартири багато відомих осіб, зокрема співак Стінг та інвестор-мільрядер Деніел Оч.

Квартири, придбані Джо Цаем, були продані за суму, що перевищує їхню початкову ціну. 61-й поверх був проданий за 51,4 мільйона доларів минулого року, а 60-й поверх - за 50,9 мільйона доларів.

Чому тайванець Джо Цай обрав Нью-Йорк

Джо Цай народився на Тайвані, навчався в школі в Нью-Джерсі. В середині 1990-х років жив і працював у Нью-Йорку на посаді юриста і керівника приватного інвестиційного фонду. Заробивши свої мільярдні статки в Китаї в компанії Alibaba, він зараз в основному проводить час у Сан-Дієго і Гонконзі. Також мільярдер має канадський і гонконгський паспорти.

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Джо Цай залишається виконавчим віцеголовою і другим за величиною акціонером Alibaba. Статки Джо Цая, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, становлять близько 10 мільярдів доларів.

Нью-Йорк – неймовірне місто. Я великий прихильник Нью-Йорку. Моя перша робота після юридичної школи була в Нью-Йорку. Тут я зустрів свою дружину. Так що Нью-Йорк для мене – це мій другий дім,

– сказав Джо Цай в інтерв'ю The New York Post у 2019 році.

У 2017 році Цай придбав міноритарний пакет акцій Brooklyn Nets, а у 2019 році викупив решту активів команди разом з операційними правами на "Барклайс-центр" на загальну суму понад 3 мільярди доларів. Джо Цай також входить до ради директорів NBA China і володіє жіночим баскетбольним клубом New York Liberty, що виступає у WNBA.