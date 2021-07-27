Співробітників Tesla змушують шукати в мережі негатив про Ілона Маска й компанію

Співробітники Tesla Energy, підрозділу, який займається виробництвом сонячних батарей, отримували вказівки шукати в соціальних мережах скарги клієнтів і просити їх видаляти ці дописи. Також вони повинні були займатись пошуком негативних дописів про генерального директора Tesla Ілона Маска.

За словами колишнього співробітника, окрема команда з дев'яти осіб спеціально шукала повідомлення, спрямовані проти генерального директора Ілона Маска.

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Ці свідчення колишнього працівника підтверджуються оголошенням про вакансію "фахівець з підтримки клієнтів", яке компанія Tesla Energy розмістила в січні.

Пошук негативу про Ілона Маска

Компанія шукала "фахівця з підтримки клієнтів", в завдання якого входило б розв'язання проблем, пов'язаних з "ескалацією в соціальних мережах", спрямованою проти Ілона Маска. Першим на вакансію звернув увагу журналіст Джей Боллер.

Tesla пізніше скоригувала оголошення, а потім видалила його.

Колишній менеджер Tesla Energy, який працював у компанії до минулого року повідомив дані про діяльність у її складі спеціальної команди, що займалась пошуком негативу про компанію та особисто Ілона Маска.

В основному вони просто шукали #TeslaEnergy, #Elon, просто все, що пов'язано з Tesla, енергетикою та Ілоном,

– сказав колишній співробітник Tesla.

Просити клієнтів видаляти негативні дописи

За словами колишніх співробітників Tesla, окрім розв'язання проблем клієнта, персонал був проінструктований ввічливо просити клієнтів видаляти свої скарги в соціальних мережах

Такі додаткові завдання отримували співробітники компанії, які займались скаргами, що надходили через стандартні канали обслуговування клієнтів Tesla. Проте керівництво компанії очікувало, що вони у "вільний час" будуть шукати в Інтернеті відгуки незадоволених клієнтів.

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За даними колишнього співробітника, щоденно вони розглядали в середньому 18 скарг від клієнтів зі звичайного каналу обслуговування клієнтів, тому їм доводилося викроювати час для пошуку гнівних повідомлень в соціальних мережах у перервах та в неробочий час.

Публікація в соцмережі – найшвидший спосіб отримати реакцію Tesla на скаргу

Колишній менеджер Tesla сказав, що публікація в соціальних мережах іноді була для клієнтів значно швидшим способом змусити компанію розглянути скарги, ніж отримати сервісне обслуговування через стандартні канали підтримки клієнтів.

Один з клієнтів Tesla Energy повідомив, що саме таку пораду він отримав від свого спеціального менеджера проєкту, коли у нього виникли проблеми з контрактом на сонячний дах.

Вона сказала мені зайти в інтернет і поскаржитися ... в Twitter або Facebook, тому що, за її словами, єдине, до чого прислухається ця компанія, – це настрої в соціальних мережах,

– сказав клієнт Tesla Energy.

Клієнт написав допис у Twitter, але не знає, чи вплинуло це на його скаргу, оскільки представники Tesla так і зв'язалися з ним.