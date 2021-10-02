Співробітники Blue Origin поскаржились на токсичність, сексизм та нелюдські умови роботи

Колишні та діючі співробітники компанії Blue Origin поскаржились на нелюдські умови роботи, ігнорування питань безпеки, а також токсичність та сексизм керівництва. Відповідне звернення підписали понад 20 людей.

У відкритому листі мовиться, що через Джеффа Безоса у компанії сформувалась токсична та сексистська атмосфера. Автори звернення, зокрема, розповідають, що одного з керівників, наближеного до мільярдера-засновника та генерального директора Blue Origin Боба Сміта, неодноразово помічали у випадках харасменту, однак його кар'єра лише розвивалась.

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Звинувачення Blue Origin

За словами співробітників, культура Blue Origin завдала нищівного удару по психічному здоров'ю багатьох людей, завдяки яким існування компанії взагалі стало можливим. Керівництво доводило працівників до межі можливостей, стверджуючи, що "стрес та вигорання – це частина трудової стратегії".

Крім того, автори звернення заявляють, що один із керівників компанії дозволяв собі звертатись до співробітниць зі словами "крихітка", "люба", "лялечка", а також постійно розпитував про їхнє особисте життя.

Безос хоче збудувати краще майбутнє у космосі, коли його компанія Blue Origin застрягла у токсичному минулому,

– йдеться у повідомленні.

Безліч колишніх та теперішніх співробітників Blue Origin описують свій досвід роботи у компанії, як "нелюдський", а деякі заявляють, що стикались з суїцидальними думками після того, як їх пристрастю до космосу маніпулювали у токсичному робочому середовищі.