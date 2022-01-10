Спиртзаводи, порти і хлібокомбінати: які об'єкти держмайна приватизують у 2022 році

Фонд держмайна України оприлюднив перелік активів, що потраплять на аукціон у 2022 році. За підсумками минулого року, приватизація принесла держбюджету 5,1 мільярда доларів.

Зазначається, що сума надходжень від приватизації у 2020 – 2021 роках перевищує показники разом взятих попередніх 7 років. Про це повідомив голова ФДМ Дмитро Сенниченко.

До теми Столичний завод "Електронмаш" приватизували: нового власника визначила 1 копійка

За таких умов у 2022 році можна очікувати новий сплеск приватизаційної активності та залучення інвестицій через приватизацію. Занедбані державні активи на прозорих аукціонах знайдуть своїх нових ефективних власників і зможуть розвиватися, створювати робочі місця і рухати українську економіку вперед. Дмитро Сенниченко голова Фонду державного майна України

Які об'єкти виставлять на приватизацію у 2022 році

У 2022 році ФДМ планує виставити на аукціони такі об'єкти державного майна:

20 спиртових активів "Укрспирту";

15 експертно-технічних центрів Держпраці по всій Україні;

6 недійсних пенітенціарних установ Міністерства юстиції;

агропромислові комплекси "Новопокровський" та "Неполоковецький";

Одеський завод шампанських вин;

Котовський виноробний завод;

Морський торговельний порт "Усть-Дунайськ";

Білгород-Дністровський морський торговельний порт;

Скадовський морський торговельний порт.

До слова, на думку Дмитра Сенниченка, для подальшої ефективної реалізації приватизаційної реформи мають бути виконані дві основні вимоги:

Верховна Рада має впровадити напрацьовані зміни у чинне законодавство;

Кабмін має забезпечити передання нестратегічних об'єктів на приватизацію.

Нагадаємо, що раніше міністерка економіки Юлія Свириденко заявила про намір провести масштабну реформу публічної власності у 2022 році.

Результати приватизації у 2021 році / Інфографіка Фонд держмайна України