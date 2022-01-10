Зазначається, що сума надходжень від приватизації у 2020 – 2021 роках перевищує показники разом взятих попередніх 7 років. Про це повідомив голова ФДМ Дмитро Сенниченко.

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За таких умов у 2022 році можна очікувати новий сплеск приватизаційної активності та залучення інвестицій через приватизацію. Занедбані державні активи на прозорих аукціонах знайдуть своїх нових ефективних власників і зможуть розвиватися, створювати робочі місця і рухати українську економіку вперед.

Дмитро Сенниченко

голова Фонду державного майна України

Які об'єкти виставлять на приватизацію у 2022 році

У 2022 році ФДМ планує виставити на аукціони такі об'єкти державного майна:

  • 20 спиртових активів "Укрспирту";
  • 15 експертно-технічних центрів Держпраці по всій Україні;
  • 6 недійсних пенітенціарних установ Міністерства юстиції;
  • агропромислові комплекси "Новопокровський" та "Неполоковецький";
  • Одеський завод шампанських вин;
  • Котовський виноробний завод;
  • Морський торговельний порт "Усть-Дунайськ";
  • Білгород-Дністровський морський торговельний порт;
  • Скадовський морський торговельний порт.

До слова, на думку Дмитра Сенниченка, для подальшої ефективної реалізації приватизаційної реформи мають бути виконані дві основні вимоги:

  • Верховна Рада має впровадити напрацьовані зміни у чинне законодавство;
  • Кабмін має забезпечити передання нестратегічних об'єктів на приватизацію.

Нагадаємо, що раніше міністерка економіки Юлія Свириденко заявила про намір провести масштабну реформу публічної власності у 2022 році.

Результати приватизації у 2021 році / Інфографіка Фонд держмайна України