Зазначається, що сума надходжень від приватизації у 2020 – 2021 роках перевищує показники разом взятих попередніх 7 років. Про це повідомив голова ФДМ Дмитро Сенниченко.
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За таких умов у 2022 році можна очікувати новий сплеск приватизаційної активності та залучення інвестицій через приватизацію. Занедбані державні активи на прозорих аукціонах знайдуть своїх нових ефективних власників і зможуть розвиватися, створювати робочі місця і рухати українську економіку вперед.
Які об'єкти виставлять на приватизацію у 2022 році
У 2022 році ФДМ планує виставити на аукціони такі об'єкти державного майна:
- 20 спиртових активів "Укрспирту";
- 15 експертно-технічних центрів Держпраці по всій Україні;
- 6 недійсних пенітенціарних установ Міністерства юстиції;
- агропромислові комплекси "Новопокровський" та "Неполоковецький";
- Одеський завод шампанських вин;
- Котовський виноробний завод;
- Морський торговельний порт "Усть-Дунайськ";
- Білгород-Дністровський морський торговельний порт;
- Скадовський морський торговельний порт.
До слова, на думку Дмитра Сенниченка, для подальшої ефективної реалізації приватизаційної реформи мають бути виконані дві основні вимоги:
- Верховна Рада має впровадити напрацьовані зміни у чинне законодавство;
- Кабмін має забезпечити передання нестратегічних об'єктів на приватизацію.
Нагадаємо, що раніше міністерка економіки Юлія Свириденко заявила про намір провести масштабну реформу публічної власності у 2022 році.
Результати приватизації у 2021 році / Інфографіка Фонд держмайна України