Спілка українських підприємців закликала встановити мораторій на перевірки бізнесу

У 2022 році ДПС планує перевірити понад 120 тисяч компаній. Тим часом Спілка українських підприємців (СУП) пропонує встановити мораторій на планові перевірки бізнесу.

За підрахунками організації, минулого року податкова провела на 59% більше планових і на 76% більше позапланових перевірок, ніж у 2020 році. Вони стосувались як українських ФОПів, так і юридичних осіб.

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Що пропонує СУП

Спілка вже звернулась до комітету Верховної Ради, Мінфіну та Мінекономіки з проханням зареєструвати законопроєкт про встановлення мораторію на перевірки бізнесу у 2022 році.

Що відомо про СУП Спілка українських підприємців – громадське об'єднання, створене у Києві у квітні 2016 року. Входить до трійки найбільших бізнес-асоціацій України. З 2017 року має офіційні представництва у Львові, Дніпрі та Одесі. Мета – відстоювання неполітичних інтересів підприємців і формування сприятливого бізнес-середовища в Україні.



Джерело: Спілка українських підприємців – громадське об'єднання, створене у Києві у квітні 2016 року. Входить до трійки найбільших бізнес-асоціацій України. З 2017 року має офіційні представництва у Львові, Дніпрі та Одесі. Мета – відстоювання неполітичних інтересів підприємців і формування сприятливого бізнес-середовища в Україні.Джерело: Вікіпедія

Організація наполягає, щоб з-поміж усіх запланованих перевірок цьогоріч відбулись лише такі:

за діяльністю суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику;

стосовно дотримання вимог щодо формування, встановлення і застосування державно регульованих цін;

стосовно санітарного і епідемічного благополуччя населення.

Попередні мораторії на перевірки показали, що обмеження роботи органів контролю спрощує адміністрування і зменшує навантаження на бізнес,

– йдеться у повідомленні організації.

До слова, у СУП пояснюють, що перевірки перешкоджають роботі прозорого бізнесу, заважають звичному перебігу процесів і чинять фінансовий тиск. У сучасних умовах невизначеності, на думку учасників організації, це негативно впливає на українську економіку.