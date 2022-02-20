За підрахунками організації, минулого року податкова провела на 59% більше планових і на 76% більше позапланових перевірок, ніж у 2020 році. Вони стосувались як українських ФОПів, так і юридичних осіб.

До теми РРО та перевірки: у податковій розповіли, чого чекати ФОПам у 2022 році

Що пропонує СУП

Спілка вже звернулась до комітету Верховної Ради, Мінфіну та Мінекономіки з проханням зареєструвати законопроєкт про встановлення мораторію на перевірки бізнесу у 2022 році.

Що відомо про СУП Спілка українських підприємців – громадське об'єднання, створене у Києві у квітні 2016 року. Входить до трійки найбільших бізнес-асоціацій України. З 2017 року має офіційні представництва у Львові, Дніпрі та Одесі. Мета – відстоювання неполітичних інтересів підприємців і формування сприятливого бізнес-середовища в Україні.



Джерело: Спілка українських підприємців – громадське об'єднання, створене у Києві у квітні 2016 року. Входить до трійки найбільших бізнес-асоціацій України. З 2017 року має офіційні представництва у Львові, Дніпрі та Одесі. Мета – відстоювання неполітичних інтересів підприємців і формування сприятливого бізнес-середовища в Україні.Джерело: Вікіпедія

Організація наполягає, щоб з-поміж усіх запланованих перевірок цьогоріч відбулись лише такі:

за діяльністю суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику;

стосовно дотримання вимог щодо формування, встановлення і застосування державно регульованих цін;

стосовно санітарного і епідемічного благополуччя населення.

Попередні мораторії на перевірки показали, що обмеження роботи органів контролю спрощує адміністрування і зменшує навантаження на бізнес,

– йдеться у повідомленні організації.

До слова, у СУП пояснюють, що перевірки перешкоджають роботі прозорого бізнесу, заважають звичному перебігу процесів і чинять фінансовий тиск. У сучасних умовах невизначеності, на думку учасників організації, це негативно впливає на українську економіку.