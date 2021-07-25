SpaceX Ілона Маска запустить зонд NASA до Європи: вартість контракту 178 мільйонів

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) обрало важку ракету Falcon Heavy компанії SpaceX Ілона Маска для запуску наукового зонда на супутник Юпітера. Ракета Ілона Маска має запустити у космос зонд, що надалі направиться на Європу.

Вартість контракту на доставку місії під назвою Europa Clipper, запуск якої запланований на жовтень 2024 року, становить 178 мільйонів доларів США.

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У заяві Національного управління з аеронавтики та дослідженню космічного простору також повідомили, що за попередніми очікуваннями подорож наукового зонда у 630 мільйонів кілометрів від Землі до Юпітера триватиме більше ніж п'ять років.

Чому супутник Юпітера важливий для вчених Землі

Вивчення супутника Юпітера Європи, який також називають Юпітер ІІ, входить в число головних наукових завдань NASA, з огляду на величезну кількість солоної води, яка знаходиться під крижаною поверхнею планети. Водночас на супутнику Юпітера є розріджена атмосфера, яка складається переважно із кисню, що дає науковцям шанс припускати існування позаземного життя на Європі.

Вчені сподіваються знайти позаземне життя на Європі / Фото NASA

Космічний апарат Europa Clipper зробить знімки поверхні з високою роздільною здатністю, визначить склад місяця і перевірить геологічну активність. Також він буде шукати підповерхневі озера, вимірювати оболонку супутника Юпітера, визначати глибину і солоність океану.

SpaceX стає фаворитом NASA

Компанія Space Exploration Technologies Corp., яка базується в Готорні, штат Каліфорнія, за останні роки стала улюбленим підрядником NASA, доставляючи вантажі та екіпажі на Міжнародну космічну станцію.

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