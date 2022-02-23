Натомість лідери продажів в Україні нині – сейфи для зброї, каністри і батарейки. Про це повідомив співвласник Rozetka Владислав Чечоткін на своїй фейсбук-сторінці.

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"Совок помер"

За словами бізнесмена, 23 лютого – найкращий день, щоб переконатись, що в Україні "помер совок". Співвласник Rozetka зазначив, що він щороку аналізує товари, які продаються, і розуміє що українці нині дуже далекі від свята, яке "за поребриком" називають Днем захисника Вітчизни, Днем радянської армії.

Десять років тому цього дня продавались умовні "подарунки чоловікам". Сім років тому їхня кількість почала стрімко скорочуватись, а минулого року їх було дуже мало. У цьому році – їх немає. Це парадокс, але я радий, що продажів немає,

– заявив Чечоткін.

Підприємець також додав, що жоден з його знайомих цього дня не надіслав йому "ідіотську вітальну листівку", а люди зрілого віку також перестали себе асоціювати з цим днем. "Які б фантазії не народжувала пропаганда Путіна, Україна пережила своє радянське минуле, попрощалася з ним і пішла вперед. Ми нікому і ніколи не віддамо свою свободу", – наголосив Чечоткін у своєму дописі.

Історія "свята" Дня захисника Вітчизни: коротко

27 січня 1922 року День захисника Вітчизни було впроваджено у РРФСР на честь річниці створення Червоної армії.

З 1922 року цю дату відзначали, як День Червоної армії, з 1946 – як День радянської армії, з 1949 до 1992 року – День радянської армії і Військово-морського флоту.

У 2002 році російська дума ухвалила закон, за яким 23 лютого є днем військової слави Росії, і зробила його вихідним.

В Україні святкування 23 лютого скасували у перший рік російської агресії проти нашої держави, у 2014 році. Тоді указом Петра Порошенка також було впроваджено День захисників і захисниць України – 14 жовтня. З 2015 року саме цей день в Україні є державним вихідним.

Текст допису Владислава Чечоткіна:

23 лютого – найкращий день, щоб переконатися, що в Україні помер Совок.



Щороку цього дня я дивлюся зріз товарів, що продаються, і розумію, що ми нескінченно далекі від свята, яке за поребриком називають днем ​​захисника вітчизни, днем ​​радянської армії. 10 років тому цього дня продавалися умовні "подарунки чоловікам", 7 років тому їхня кількість стала стрімко скорочуватися, минулого року їх було дуже мало. У цьому – їх немає. Це парадокс, але я радий, що продажів немає.



В жодного з моїх знайомих не з'явилося ідеї відправити ідіотську вітальну листівку. І навіть люди похилого віку в Україні перестали себе асоціювати з цим днем. Тому що неможливо святкувати день "захисників", які хочуть роздерти твою країну. Хоч би які фантазії народжувала пропаганда Путіна, Україна пережила своє радянське минуле, попрощалася з ним і пішла вперед. Ми нікому і ніколи не віддамо свою свободу.



PS Лідери продажів сьогодні – сейфи для зброї, каністри та батарейки.



Все буде Україна.