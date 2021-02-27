Соціальні мережі є одними з найпотужніших інструментів, які можуть використовувати власники бізнесу. Однак дуже важливим є саме те, як підприємці працюють над своє сторінкою у мережі. Вона повинна приваблювати клієнта.

У 2021 році підприємцям важливо знати, як максимально ефективно використовувати соціальні мережі для досягнення успіху. 15 членів Ради молодих підприємців поділилися своїми кращими порадами у роботі.

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15 порад для роботи з соцмережами

1. Публікуйте історії

Історії – короткі відео, які є опублікованими в акаунті лише 1 добу – після 24 годин матеріал зникає. Функція історії є майже на кожній платформі – нею не варто нехтувати.

Записати 1 історію досить легко – це займає лише 30 секунд, інколи й менше. Підприємець може надавати відмінну інформацію індивідуально для безлічі аудиторій на різних платформах.



Створення сторіс займає у користувача 30 секунд / Фото avito

2. Заоохочуйте клієнтів

Власники бізнесу повинні розглядати соціальні мережі, як ще одну платформу для підтримки клієнтів. Варто зауважити, що люди часто самі знаходять акаунт бренду в соціальних мережах і звертаються у повідомлення з питаннями про товар, який їх цікавить. Варто добре продумати план листування з клієнтами.

Підприємцям варто відразу ж створювати сценарії для відповіді користувачам.

3. Будьте відповідальними

Відповідальність – ключ до успіху. Потрібно працювати над контентом сторінки навіть у важкі дні. Однак публікувати будь-що – не можна в жодному разі. Необхідно відкоригувати свій допис так, аби він був приємним для читача з будь-яким настроєм.

Створивши контент, який приверне більше людей, можна досягти шаленого успіху. Клієнти будуть щасливими і захочуть надалі стежити за бізнесом.

4. Пропонуйте товар своїй аудиторії

Маркетологи в соціальних мережах повинні подумати про те, як вони представляють пропозиції потенційним клієнтам. Існує, до прикладу, динамічна реклама у фейсбуці. Вона дає маркетологам свободу і гнучкість для одночасного просування на ринок різних сегментів аудиторії.

Якщо бізнес розвивають через соціальні мережі – необхідно підключитися до сегментів аудиторії, яка є найближчою до відповідного продукту.

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5. Взаємодійте з аудиторією

Соціальні мережі – це не тільки створення контенту. Більшість користувачів забувають найважливішу частину – соціальну сторону.

Дуже важливо відповідати на коментарі та повідомлення клієнтів. Якщо на це немає часу – можна делегувати цю частину роботи своїй команді, але точно не ігнорувати.

6. Влаштовуйте конкурси

В 2021 році більшій кількості власників бізнесу слід зосередитися на проведенні конкурсів і розіграшів подарунків. У такий спосіб можна суттєво підвищити свій трафік. Річ у тім, що конкурси – це чи не найпростіший спосіб привернути увагу до бренду в соціальних мережах.

Цей інструмент працює досить просто – збільшується кількість людей, які підписуються на акаунт, а це – залучення потенційних клієнтів.



Дарувати у соцмережах можна різні подарунки / Фото spark

7. Надайте своєму бренду мету

Сьогоднішня аудиторія добре обізнана у соціальних та етичних причинах, які підтримують бренди. Важливо для кожної компанії на особистому рівні з'ясувати цінності та мету, це викликатиме емоційну довіру аудиторії.

Це може бути непохитна підтримка расової рівності чи інших соціальних програм. Компаніям необхідно ідентифікувати себе не тільки з клієнтами, а й з співробітниками.

8. Встановлюйте чіткі цілі

Плануючи розвиток компанії в соціальних мережах у 2021 році, варто обов'язково встановити чіткі цілі:

Що треба зробити?

Які результати ви хочете побачити?

Якщо підприємець не ставить перед собою та командою ціль – легко заблукати в бур'янах і взагалі випустити з уваги важливість соцмереж для розвитку.

9. Будьте активними та чесними

Справжність та чесність – як ніколи своєчасно і необхідно у соцмережах. Люди вже не сприймають фільтри та ідеальні дописи. Варто показувати частинку справжнього життя.

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10. Підтримуйте стратегію контенту

Бізнес-лідерам в усіх галузях необхідно використовувати брендовані облікові записи в соціальних мережах для підтримки своєї контент-стратегії. Ви можете прийняти досить творчі рішення, які приведуть до того, що більше людей будуть стежити за вашим обліковим записом.

Наприклад, якщо у компанії є сайт – необхідно згадувати на ньому про сторінки у соцмережах. Це спонукає більше людей перевіряти профіль, що значно розширить акаунт.

11. Зважайте на якість, а не кількість

Усі успішні підприємці рекомендують робити якісний контент, а не гнатись за кількістю підписників. Якщо немає часу, аби вести акаунти на 3 платформах – працюйте тільки у 2 соцмережах.

"Я віддаю перевагу LinkedIn і Twitter. Якщо я намагаюся підтримувати регулярний контент, наприклад, на Facebook або Pinterest, я втрачаю пар, а тому якість страждає", – розповів бізнесмен Тайлер Галлахер.

12. Запитуйте у користувача

Власники бізнесу повинні розуміти силу користувацького контенту. Споживачі хочуть бачити, як інші люди використовують продукт, який ви продаєте.

Дуже добре працює інтрумент відгуків. Попросіть людей залишити відео-огляди або показати, як вони вважають за краще використовувати ваші продукти.

13. Звертайтесь до молоді за натхненням

Бізнесу потрібно вчитися у молодого покоління. Молода аудиторія скоро стане покупцем майбутнього. Отже, варто спостерігати, як люди створюють контент в соціальних мережах

Короткі відео, інформативні поради і гумор – ось деякі з елементів популярних сьогодні дописів у соціальних мережах. Шукаючи натхнення у молодих людей, можна отримати більше уваги.

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14. Пам'ятайте про контент

Підприємці вкладають свій час і енергію в створення матеріалу для акаунту, однак він не може у природний спосіб збільшити аудиторію. Контент можна вивести на новий рівень лише при правильній стратегії просування через платну рекламу.

15. Розповідайте історії

Дуже важливо, аби в акаунтах були живі історії. Це допомагає контактувати зі своєю аудиторією. Люди можуть краще зрозуміти певну історію, ніж продукт або послугу. Однак реакція на історію часто призводить пізніше до купівлі продукту.