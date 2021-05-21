Сотні співробітників Apple пишуть спільний лист до Тіма Кука: в них одна вимога

Приблизно тисячу співробітників Apple підписали внутрішній лист до генерального директора Тіма Кука. Працівники закликають компанію виголосити публічну заяву на підтримку палестинського народу.

Співробітники розчаровані ситуацією. Вони вважають, що більшість людей на керівних посадах або вирішують мовчати, або роблять неефективні нейтральні заяви.

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Автори листа входять до складу Apple Muslim Association. Вони просять компанію визнати, що "мільйони палестинців страждають від незаконної окупації".

Співробітники вирішили писати лист після того, як компанія не зробила заяву про те, що засуджує насильство щодо палестинців.

Apple не відповіла на прохання прокоментувати цю історію.

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