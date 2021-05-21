Співробітники розчаровані ситуацією. Вони вважають, що більшість людей на керівних посадах або вирішують мовчати, або роблять неефективні нейтральні заяви.
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Автори листа входять до складу Apple Muslim Association. Вони просять компанію визнати, що "мільйони палестинців страждають від незаконної окупації".
Співробітники вирішили писати лист після того, як компанія не зробила заяву про те, що засуджує насильство щодо палестинців.
Apple не відповіла на прохання прокоментувати цю історію.
Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною: що відомо
- У травні 2021 року ізраїльські правоохоронці почали виселяти палестинців з їхніх домівок у Східному Єрусалимі. Це спричинило загострення ситуації.
- У сутичках на Храмовій горі, де живуть палестинці, постраждали щонайменше 220 осіб.
- Палестина обстріляла Ізраїль ракетами ввечері 10 травня. Відтоді бойові дії не вщухали – ситуація лише погіршувалась.
- Щонайменше 230 палестинців та 12 ізраїльтян загинули внаслідок таких дій обох країн.
- У п'ятницю 21 травня набув чинності документ про перемир'я.