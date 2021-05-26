Нагадаємо, що саме Енді Джессі повинен перейти на посаду генерального директора Amazon. Він замінить Безоса вже у 2021 році.
До теми Сотні співробітників Apple пишуть спільний лист до Тіма Кука: в них одна вимога
"Як "амазонці", ми вважаємо, що наша моральна відповідальність – бути солідарними та висловлюватися від імені мільйонів палестинців, які протягом десятиліть були позбавлені не лише свого голосу та жертв, але й своєї гуманності", – написано у спільному листі.
Amazon працевлаштовує палестинців у офісах Тель-Авіва, Хайфи та інших міст. Ігнорування страждань, з якими стикаються палестинці та їхні сім'ї вдома, знищує наших палестинських колег,
– додали працівники.
Конкретні вимоги у листі
Лист висуває 4 конкретні вимоги до вищого керівництва Amazon. Зокрема, мовиться і про розірвання контрактів з урядом та корпоративними структурами, пов'язаних з порушеннями прав людини. У листі наведено приклад ізраїльських сил оборони.
Конфлікт між Палестиною та Ізраїлем
- У Східному Єрусалимі у травні 2021 року трапились сутички між ізраїльськими правоохоронцями та палестинцями. Силовики примусово виселяли палестинців з домівок.
- Конфлікт переріс у ракетні обстріли – стріляли з обох сторін.
- Відомо, що у Секторі Гази вбили щонайменше 227 людей. Варто зазначити, що понад сотню – жінки та діти. Водночас в Ізраїлі загинули 13 людей.
- З 21 травня почало діяти перемир'я, про яке домовилися Ізраїль та ХАМАС. Перед початком тиші сторони обмінялися обстрілами.