Нагадаємо, що саме Енді Джессі повинен перейти на посаду генерального директора Amazon. Він замінить Безоса вже у 2021 році.

До теми Сотні співробітників Apple пишуть спільний лист до Тіма Кука: в них одна вимога

"Як "амазонці", ми вважаємо, що наша моральна відповідальність – бути солідарними та висловлюватися від імені мільйонів палестинців, які протягом десятиліть були позбавлені не лише свого голосу та жертв, але й своєї гуманності", – написано у спільному листі.

Amazon працевлаштовує палестинців у офісах Тель-Авіва, Хайфи та інших міст. Ігнорування страждань, з якими стикаються палестинці та їхні сім'ї вдома, знищує наших палестинських колег,

– додали працівники.

Конкретні вимоги у листі

Лист висуває 4 конкретні вимоги до вищого керівництва Amazon. Зокрема, мовиться і про розірвання контрактів з урядом та корпоративними структурами, пов'язаних з порушеннями прав людини. У листі наведено приклад ізраїльських сил оборони.

Довідка. Amazon Web Services, хмарний підрозділ компанії, підписав угоду із ізраїльським урядом про надання хмарних послуг військовому та державному сектору країни. Google також підписав подібну угоду.

Конфлікт між Палестиною та Ізраїлем