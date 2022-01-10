Про це повідомляють казахські ЗМІ з посиланням на Національну палату підприємців. У місцевому МВС заявляють, що від дій протестувальників постраждали близько 100 об'єктів торгівлі і банків.

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Збитки казахського бізнесу

Глава МВС Казахстану Єрлан Тургумбаєв заявив, що під час протестів у Казахстані було розграбовано 100 бізнес-об'єктів. При цьому у зруйнованому під час заворушень Алмати почалися роботи з відновлення об'єктів.

Додамо, що у ході протестів припиняли або скорочували виробництво хлібзаводи та пекарні. Зазначається, що основний виробник "Аксай нан" зменшив обсяги виробництва вдвічі. В Алмати фіксувались факти різкого завищення вартості хліба.

Раніше також повідомлялось, що чотири найбагатші людини Казахстану втратили понад 3 мільярди доларів після початку протестів. Серед бізнесменів, у яких суттєво скоротився капітал, – донька та зять колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва.

Масові протести у Казахстані: коротко

3 січня на вулиці кількох міст у Казахстані вийшли люди . Тоді вони вимагали зниження вартості газу. Влада вимоги виконала, однак мітингувальники вирішили не розходитися.

. Тоді вони вимагали зниження вартості газу. Влада вимоги виконала, однак мітингувальники вирішили не розходитися. Вони заявили, що це була лише 1 із вимог, а 5 січня ситуація загострилася . Протести охопили 15 міст країни. Через це на усій території Казахстану ввели надзвичайний стан.

. Протести охопили 15 міст країни. Через це на усій території Казахстану ввели надзвичайний стан. Президент Касим-Жомарт Токаєв закликав ОДКБ ввести війська. Через кілька годин прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що організація підтримала це прохання .

. Першою свій контингент ввела Росія. Літаками до Казахстану перевезли військових та спецтехніку. Однак введення військ у Кремлі підтвердили лише ввечері 6 січня.

Масові протести у Казахстані: дивіться відео