Sony продала компанію з офісом в Україні за 1 мільярд доларів

Sony Pictures Entertainment продала свою студію відеоігор GSN Games компанії, яка займається мобільними іграми, Scopely за 1 мільярд доларів. При цьому Sony залишаться акціонерами компанії.

Половину суму заплатять готівкою, а іншу – акціями Scopely. При цьому генеральний директор GSN Марк Фельдман продовжуватиме керувати GSN Games.

Що відомо про GSN Games Вона була частиною Game Show Network, яку Sony взяла під контроль у 2019 році. Компанія розробляє мобільні та онлайн-ігри на подобу пасьянсів, покеру, бінго тощо.

Чому Sony продала компанію

Sony працює у сфері відеоігор переважно через підрозділ Sony Interactive Entertainment. В основному він створює контент для платформи PlayStation. GSN Games не зовсім відповідали цій великій ігровій стратегії.

GSN Games був чудовим бізнесом для Sony протягом останніх 14 років, і ми пишаємося цим досвідом. Зустрівшись із командою Scopely, ми знали, що знайшли правильну організацію для підтримки та прискорення бізнесу. Ми впевнені, що вони піднімуть GSN Games на нові висоти. А Sony залишиться міноритарним акціонером Scopely,

– сказав Раві Ахуджа, голова глобальних телевізійних студій та корпоративного розвитку Sony Pictures Entertainment.

Scopely відзначився швидким зростанням, залучивши минулого року понад 500 мільйонів доларів інвестицій. Тоді ж компанія придбала студію PierPlay, яка створила популярну мобільну гру Scrabble Go, а також Scopely купила ігрову студію FoxNext від The ​​Walt Disney Co.



Офіс GSN Games у Києві / Фото DOU

За даними DOU , компанія GSN Games має офіс в Києві, де працює близько 80 працівників. Загалом штат компанії становить 400 осіб, повідомляє Variety