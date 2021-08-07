Snickers звинувачують у гомофобії: все через суперечливу рекламу батончика – відео

Компанія Snickers потрапила у гомофобний скандал. Рекламний телевізійний ролик шоколадного батончика, який транслювали в Іспанії, набрав понад мільйон переглядів і став причиною бойкоту продукції.

У 20-секундному відео відомий іспанський блогер Алесс Гібаха перетворюється з манірного та жіночного хлопця на бородатого чоловіка з низьким голосом після того, як спробував шматок батончика. Реклама викликала хвилю обурень у соцмережах.

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Скандальний відеоролик

У відео Гібаха просить офіціанта принести "сексуальний апельсиновий сік з вітамінами А, В і С". Працівник закладу розгублений, і пропонує клієнту Snickers. Після шматочка батончика блогер перетворюється на брутального чоловіка.

Після цього лунають відомий діалог та гасло компанії:

– Краще?

– Краще!

"Ти не ти, коли голодний".

В умовах хвилі гомофобії в Іспанії, включно з нападами та навіть вбивствами, компанія нічого кращого не придумала, ніж створити відеоролик, у якому наголосила, що ти не є собою, якщо поводишся жіночно,

– обурилась Державна федерація лесбійок, геїв та бісексуалів Іспанії у твітері.

Після обурень та закликів до бойкоту компанії, у Snickers вибачились та заявили, що забирають рекламу з трансляції на іспанському телебаченні. "У нас не було жодного наміру стигматизувати чи образити конкретну людину чи групи людей. Ми визнаємо, що помилились", – йдеться у повідомленні компанії.

До слова, це не перший подібний скандал за участі Snickers. У 2008 році виробник шоколадних батончиків вже видаляв рекламу про бігуна в облягаючих жовтих шортах, якого у відеоролику назвав "ганьбою для чоловічої раси".