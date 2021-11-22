"Слухайте музику і виконуйте вказівки": які листи надсилає Ілон Маск співробітникам Tesla

Засновник Tesla Ілон Маск любить комунікувати – від довгих переписок під дописами у твітері до електронних листів, які він масово розсилає співробітникам своєї компанії. Втім, деякі повідомлення мільярдера є жартівливими, а інші – серйозними та жорсткими.

Виданню CNBC вдалось отримати кілька електронних листів, які Ілон Маск надіслав співробітникам Tesla на початку жовтня. В одному з них мовиться про покращення робочих буднів співробітників, а в іншому – про строгі вказівки для менеджерів.

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Електронні листи Ілона Маска

У першому листі від 3 жовтня мільярдер написав, що він не проти того, щоб співробітники Tesla слухали музику під час роботи. Маск також попросив працівників надіслати ідеї, які ще речі могли б покращити їхні робочі будні.

Музика на заводіПросто хотів повідомити, що я схвалюю і підтримую музику на робочому місці, а також усі дрібнички, які роблять робочий процес приємнішим.Співробітник щойно написав мені повідомлення з питанням, чи можна слухати музику в одному навушнику, поки відбувається інструктаж з охорони праці. Для мене це звучить нормально.Крім того, музика, яка лунає на заводі з динаміків, – це теж круто, якщо ви з колегами дійшли згоди щодо вибору плейлиста.Якщо є інші речі, які, на вашу думку, можуть покращити ваш робочий день – будь ласка, повідомте мене. Я дуже переймаюсь тим, щоб ви прагнули приходити на роботу кожного дня!

У другому листі, датованому 4 жовтня, Ілон Маск був жорсткішим – він стосувався виконання менеджерами Tesla вказівок, які він надсилає.

Тема: Будь ласка, зверніть увагу



Якщо від мене надіслано електронний лист з детальними інструкціями, менеджерам дозволені лише три опції.



1. Надіслати мені відповідь з поясненням, чому те, що я написав, було неправильним. Іноді я просто помиляюсь!

​2. Попросити про додаткові пояснення, якщо те, що я написав, було неоднозначним.

​3. Виконати вказівки.

Якщо нічого з написаного мною вище не буде зроблено, такого менеджера я негайно попрошу написати заяву про звільнення.



Дякую,

Ілон

Нагадаємо, що саме 4 жовтня Tesla програла у федеральному суді Сан-Франциско гучну справу. Компанія була змушена виплатити колишньому працівнику 137 мільйонів доларів компенсації за вороже та расистське ставлення на робочому місці.