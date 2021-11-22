Виданню CNBC вдалось отримати кілька електронних листів, які Ілон Маск надіслав співробітникам Tesla на початку жовтня. В одному з них мовиться про покращення робочих буднів співробітників, а в іншому – про строгі вказівки для менеджерів.

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Електронні листи Ілона Маска

У першому листі від 3 жовтня мільярдер написав, що він не проти того, щоб співробітники Tesla слухали музику під час роботи. Маск також попросив працівників надіслати ідеї, які ще речі могли б покращити їхні робочі будні.

У другому листі, датованому 4 жовтня, Ілон Маск був жорсткішим – він стосувався виконання менеджерами Tesla вказівок, які він надсилає.

Нагадаємо, що саме 4 жовтня Tesla програла у федеральному суді Сан-Франциско гучну справу. Компанія була змушена виплатити колишньому працівнику 137 мільйонів доларів компенсації за вороже та расистське ставлення на робочому місці.