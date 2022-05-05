На складі площею 10 тисяч квадратних метрів зберігали різні види алкоголю (вино, міцні напої, пиво), продукти, воду та безалкогольні напої. Також там були аксесуари для дому, книги та предмети декору.

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Компанія GoodWine втратила склад через обстріли росіян

У компанії GoodWine заявили, що склад зруйнований на 100%. Вони додали, що на там зберігали 1,6 мільйона пляшок вина, з них 15 тисяч – колекційні.

На сьогодні компанія організовує складську логістику на власних об'єктах. Тоді як у майбутньому у планах GoodWine провести реорганізацію складу спільно із логістичним оператором за межами столиці України – Києва. Загалом компанія оцінює збитки у 15 мільйонів євро.

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. Сервіс додав, що це рішення має вимушений характер й тимчасове. Відповідне повідомлення компанія розіслала своїм клієнтам у регіоні. Найбільша японська нафтопереробна компанія відмовилась співпрацювати з Росією. Йдеться про Eneos Holdings. Фірма вирішила не закуповуватиме сирий енергоресурс у держави-агресорки поки та не припинить війну в Україні.

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