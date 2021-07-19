Скільки заробляють топменеджери в Україні у 2021 році: оновлений рейтинг

Видання The Page опублікувало рейтинг найбільш високооплачуваних українських топменеджерів. У щорічному рейтингу "Топ-30 найбільш високооплачуваних керівників українських приватних компаній 2021" оцінили рівень доходу топменеджерів із 300 найбільших в Україні приватних компаній.

Як зазначають експерти, які формували рейтинг, зарплата ТОПа зазвичай складається з базової частини та винагороди. У складеному рейтингу використовували дані про чисту зарплату, яку надали виданню найбільші HR-агентства України. Оцінювались лише доходи найманих менеджерів, а не власників компаній.

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Лідери рейтингу CEO в Україні

Лідерами рейтингу вже третій рік поспіль виявилися глави компаній Ріната Ахметова: ДТЕК — Максим Тимченко й "Метінвест" — Юрій Риженков зі щомісячними ставками майже 60 тисяч доларів. Але з огляду на бонуси, компенсації та інші виплати фінальна сума може бути набагато більшою.

До першої п'ятірки також потрапили Джеймс Норт із Ferrexpo зі щомісячним доходом 50 тисяч доларів, Ігор Гуцал з "Оптима-Фарм" — 40 тисяч доларів і Олег Гез з "Укрнафти" — 40 тисяч доларів на місяць.

Найбільш високооплачувані топменеджери України / Графіка The Page

Середня зарплата у межах 20 – 30 тисяч доларів

Зарплати учасників рейтингу здебільшого перебувають у межах 20 – 30 тисяч доларів на місяць.

Для прикладу, заробітну плату у 20 тисяч доларів, отримують більше третину учасників рейтингу – 13 із 32. Зокрема:

Борис Марков з "АТБ",

Петро Михайлишин з "Епіцентр К",

Євген Дихне з "Міжнародні авіалінії України",

Костас Сальваріс з Philip Morris Україна,

Тіно Цайске з "Metro Cash & Carry Ukraine"

Лі Дже Хун з Samsung Україна;

Замикає рейтинг генеральний директор "Ашан Ритейл Україна" Вікторія Луценко із щомісячною зарплатою у 10 тисяч доларів.

Як змінилися зарплати топменеджерів у 2021 році

У 2021 році зарплатні пропозиції для топменеджерів істотно не змінилися. Попри локдаун ключові особи компаній займаються постійним пошуком нових рішень, для того, щоб забезпечити подальший розвиток бізнесу. Тож локдаун не тільки не знизив, але і збільшив їхнє завантаження.

Проте карантин вплинув на структуру їхнього доходу. Багато компаній стали відходити від системи KPI (Key Performance Indicators (ключові показники ефективності) і переходити до системи OKR (Objectives and Key Results (цілі та ключові результати). На перший план вийшли персональні й командні цілі. Увага приділяється тому, як бізнес рухається до їхнього досягнення та як розуміє, що мету досягнуто.

Власники також добре засвоїли золоте правило: якщо прощаєшся з людиною, навряд чи знайдеш дешевше.

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Як криза вплинула на структуру зарплат

У 2021 році деякі компанії пішли на зниження фіксованої частини винагороди топменеджерів і збільшили бонусний складник. У деяких із них змінився порядок виплат: бонуси тепер можуть виплачувати не наприкінці року, а поквартально.

Експерти вважають, що тенденція до зниження фіксованої частини винагороди аж до 30% загальної суми виплат триватиме. Інша частина залежатиме від результатів. Водночас від роботодавців і далі чекатимуть виплат не наприкінці року, а поквартально. Можливо, такий підхід стане домінувальним в оплаті праці топменеджерів найближчими роками.