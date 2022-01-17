Скільки заробляють розробники в Україні: інтерактивна мапа регіонів

Зарплата українських розробників невпинно зростала протягом 2021 року. Зокрема, друге півріччя стало рекордним за темпами підвищення середнього рівня заробітку досвідчених IT-фахівців.

Видання DOU провело дослідження, у якому визначило, скільки зараз грошей отримують українські розробники. Про актуальні медіанні зарплати IT-спеціалістів України – далі у матеріалі.

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Результати дослідження

У межах дослідження було зібрано 80 005 анкет від українських розробників усіх рівнів – від Intern до Architect. З'ясувалось, що медіанні зарплати фахівців рівня Architect перетнули позначку у 6 тисяч доларів, винагорода Senior Java підвищилась на 800 доларів, а найвища медіана серед мов програмування – у Scala-розробників – 5 300 доларів.

Більшість респондентів були розробниками рівня Middle і вище. При цьому серед опитаних лише 7% жінок, а решта 93% – чоловіки.

JavaScript на українському ринку все ще залишається основною мовою програмування і є найпопулярнішою (частка 19%). Далі йдуть C#/.NET і Java (по 15%). TypeScript, своєю чергою, зрівнявся з PHP – обидві мови використовують по 11% українських розробників.

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Зарплати українських розробників

Медіанні зарплати спеціалістів рівнів Architect, Lead та Senior протягом другого півріччя 2021 року зросли на 500 – 550 доларів. Middle і Junior-розробники отримали менші надбавки – на 300 і 100 доларів відповідно. Найменше зріс середній заробіток інтернів – лише на 10 доларів.

Цікаво, що за містами медіанна зарплата розробників усіх рівнів найбільше зросла у Києві і Львові – на 500 доларів (до 3 800 та 3 500 доларів відповідно). Далі у рейтингу – Одеса (3 300 доларів), Дніпро (3 200 доларів) і Харків (3 100 доларів).

Найменші медіанні зарплати IT-фахівців зафіксовано у таких обласних центрах, як Кропивницький, Житомир, Чернівці та Луцьк.