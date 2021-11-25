Нині найвищі оклади серед українських айтівців у Team lead, Senior software engineer та IT Architect – вони отримують близько 4 тисяч доларів на місяць. Найменше заробляють Junior soft engineer – до 1 500 доларів.

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Український ринок IT

Найбільша плинність кадрів фіксується серед розробників, а найпоширеніша причина – пропозиція вищої зарплати. Крім того, деякі компанії на українському IT-ринку пропонують новим працівникам різноманітні бонуси.

Зарплати IT-фахівців в Україні / Інфографіка НВ за даними Korn Ferry

Підвищення зарплат фахівців рівня Middle, Senior та вище можуть зрости на 15 – 25% у наступному році. Такі прогнози у міжнародної консалтингової компанії Korn Ferry. За словами Анастасії Смоляніної, старшої консультантки Korn Ferry в Україні, назвати одну причину збільшення зарплат складно. Зараз компанії активно конкурують за фахівців core business, серед яких чималий відсоток плинності.

Проте, на думку віцепрезидентки з управління талантами Ciklum Ольги Куракси, нині окрім зарплат IT-фахівці звертають увагу передусім на цікавість проєктів, глобальність клієнтів, корпоративну культуру, професійність колег та можливості вдосконалення власних навичок на робочому місці.

Додамо, що згідно з даними Korn Ferry, зарплати українських IT-фахівців на деяких позиціях перевищують рівень Польщі. Наприклад, зарплатний мінімум Team Lead в Україні становить 4 тисячі доларів, коли у сусідній республіці – 3 455 доларів.