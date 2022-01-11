В Apple зазначають, що 2021 рік став рекордним за прибутками від App Store, попри судові тяганини компанії з розробниками додатків. При цьому продажі магазину сягли небачених показників у період новорічних свят – з 24 до 31 грудня включно.

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Річний звіт Apple

В Apple заявили, що неможливо вирахувати дохід самої компанії з покупок додатків та всередині них протягом 2021 року. Річ у тім, що система комісійних в App Store стає все складнішою.

Apple стягує з розробників від 15 до 30% з суми кожної покупки залежно від того, який дохід загалом отримує виробник додатка, а також від того, чи працює застосунок за системою підписок понад 1 рік.

У звіті компанії також йдеться, що понад 30 мільйонів квитків на різноманітні заходи були збережені та використовувались у додатку Wallet у США і Канаді минулого року.

До теми Apple стала першою у світі компанією з капіталізацією у 3 трильйони доларів

Крім того, щомісячна активність користувачів застосунку Apple Books перетнула позначку у понад 100 мільйонів осіб щомісяця у 2021 році.

Історія компанії Apple: дивіться відео