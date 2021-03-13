У США пропонують ввести новий податок для багатіїв. Це коштуватиме американським мільярдерам 114 мільярдів доларів лише за один рік.

"Податок на ультрамільйонерів" запропонувала сенаторка Елізабет Уоррен зі штату Массачусетс. Але його ще не прийняли.

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Що передбачає податок

Законопроєкт передбачає щорічний податок у розмірі 2% від чистого капіталу на суму від 50 мільйонів до 1 мільярда доларів. Якщо чистий капітал понад 1 мільярд доларів – податок становить 3%.

За словами Уоррен, податок торкнеться близько 100 тисяч американських сімей і що мільярдери заплатять половину загальної суми податків. А третину податків заплатять 15 найбагатших американців, чий статок в сукупності становить 2,1 трильйона доларів.

Скільки заплатили б багатії

Джефф Безос

Генеральний директор Amazon заплатив би 5,7 мільярда доларів податку за 2020 рік. Наприкінці 2020 року його статок сягав 191,2 мільярда доларів, за даними Forbes.

Ілон Маск

Ілон Маск, творець Tesla, SpaceX, Neuralink і The Boring Company, заплатив би 4,6 мільярда доларів за 2020 рік. На кінець року його статки становили 153,5 мільярда доларів. За 10 місяців пандемії вони збільшилися в 6 разів.

Білл Гейтс

Гейтс, який мав статок 120 мільярдів доларів на кінець 2020 року, заплатив би 3,6 мільярда доларів податку на багатство.

Марк Цукерберг

Генеральний директор Facebook заплатив би близько 3 мільярдів доларів податку на багатство за 2020 рік. На кінець року, за даними Forbes, він мав 99,9 мільярда доларів.