Скільки українців мріють про те, щоб їхня дитина відкрила власний бізнес: цікаве опитування

Дослідницька компанія Gradus Research опитала українців, якого майбутнього вони бажають для своїх малюків. 61% респондентів відповіли, що хочуть бачити свою дитину підприємцем.

Для багатьох наших земляків сім'я є найбільшою життєвою цінністю, тому не дивно, що дорослі прагнуть самостійного та фінансово незалежного майбутнього для своїх дітей. Основними атрибутами успіху, на думку українських респондентів, є добре оплачувана робота, продовження роду та можливість подорожувати.

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Деталі опитування

Дослідження Gradus Research проведено методом заповнення анкети у мобільному додатку компанії. Вибірка склала 1 000 респондентів повнолітнього віку з різних куточків України. Результати опитування такі:

61% хоче, щоб їхні діти мали власний бізнес . Про роботу за наймом для своїх нащадків мріє лише 3% українців .

. Про роботу за наймом для своїх нащадків мріє . Найбажаніша професія для дитини – робота у галузі IT . 17% респондентів бачать своїх дітей програмістами.

. 17% респондентів бачать своїх дітей програмістами. Найменш бажані професії у списку – юрист, перекладач, економіст, бухгалтер, аудитор та менеджер проєктів – по 3% .

у списку – юрист, перекладач, економіст, бухгалтер, аудитор та менеджер проєктів – . Лише 11% українців переконані, що професія – це винятково особистий вибір дитини.

Професійне та підприємницьке майбутнє для дітей / Інфографіка Gradus

Крім цього, 62% вважають показниками успіху передусім гарно оплачувану роботу. Другу сходинку розділяють категорії "наявність власних дітей" та "можливість подорожувати" – по 43%.

Цікаво, що поняття престижної роботи та велика кількість грошей, як атрибут успіху, переважають над категоріями "заміжжя чи одруження" та "багато друзів і знайомих". Лише 13% українців сприймають внесок дитини у розвиток держави як показник успіху.

Ознаки успіху українців / Інфографіка Gradus