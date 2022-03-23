Іноземні компанії сплачують мільйонні, а інколи й мільярдні податки до бюджету Росії. Більшість світових брендів вже пішли з ринку, але деякі великі гравці продовжують заробляти криваві гроші та фінансувати воєнну машину Росії.

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Philip Morris

Так, американська тютюнова компанія Philip Morris принесла у 2020 році до російського бюджету близько 2,91 мільярда доларів податків та акцизів. На ці гроші можна було б купити:

265 літаків СУ-25, якими агресор обстрілює мирні міста;

728 танків;

856 ракет "Іскандер";

майже 4 тисячі ракет "Калібр";

або озброїти понад 8 мільйонів російських окупантів.

Компанія призупинила інвестиції в російський ринок, але виробництво та продажі продовжуються. А відповідно компанія у величезних обсягах продовжує сплачувати податки. Philip Morris не хоче виходити з російського ринку, оскільки той, за даними Forbes, приносить їй 17,3% всього прибутку.

До речі, не покидає російського ринку й інша крупна тютюнова компанія, яка входять в топ платників податків. Це японська Japan Tobacco International з виручкою в 4,21 мільярда доларів.

Водночас інший тютюновий гігант – британський Imperial Brand вийшов з ринку агресора.

З огляду на останні події ми припиняємо всю діяльність у Росії. Це передбачає зупинку виробництва на нашому заводі у Волгограді та припинення будь-якої діяльності з продажу та маркетингу,

– заявили в Imperial Brand.

Renault

В той час як більшість світових автовиробників засудили агресію Росії та покинули її ринок, французька Renault тривалий час ігнорувала світовий тренд. У 2020 році ця компанія сплатила 480 мільйонів доларів до бюджету Росії. А це:

44 літаків СУ-25;

120 танків;

141 ракета "Іскандер";

640 ракет "Калібр"

1,37 мільйона автоматів АК-74.

Також компанія дає роботу 40 тисячам росіян. А нагадаємо, що абсолютна більшість росіян підтримує агресію проти України.

На початку війни Renault призупинила свою роботу, пояснивши це логістичними проблемами. Але вже 21 березня робота заводу відновилася. Як повідомляє The Guardian, це рішення компанія прийняла за підтримки французького уряду.

Ввечері 23 березня через потужний громадський тиск Renault заявила, що таки йде з російського ринку. Зараз вирішують, що робити з пакетом акції в російському АвтоВАЗі. Тож це ще раз доводить, що наш бойкот та увага до цієї теми – дієві.

Nestle

Швейцарська компанія Nestle у 2020 році сплатила 392 мільйони доларів. За них Росія могла собі дозволити:

36 літаків СУ-25;

98 танків;

115 ракет "Іскандер";

523 ракети "Калібр"

1,12 мільйона автоматів АК-74.

Хоч компанія і призупинила інвестиції та рекламу в Росії, але вона продовжує працювати там. Про неетичність роботи Nestle згадав президент Зеленський у своєму зверненні до швейцарців.

Good food, good life. Хороша їжа, хороше життя. Так звучить слоган компанії Nestle – вашої компанії, яка відмовляється залишити Росію,

– наголосив Зеленський.

Довідка: компанія Nestle не опублікувала суму сплачених податків. Ми розрахували її на основі даних по виручці та податковому навантаженні.

Серед торгових марок Nestle є: Nescafé, Світоч, Nesquik, Coffee-Mate, Торчин, Nuts, KitKat, Lion, Purina, Мівіна, Nespresso, Gerber, Bistrof. Зауважимо, що компанія відчуває громадський тиск – через це вона 23 березня призупинила роботу брендів KitKat і Nesquick.

До речі, не йде з російського ринку й інша продуктова компанія – Mars. Невідомо, скільки вона сплатила податків Росії, але її виручка у 2020 році склала лиш трохи менше, ніж виручка Nestle – майже 2 мільярди доларів. Тож сума податків може бути схожою.



Компанії, які залишаються в Росії, фінансують війну / Інфографіка 24 каналу

Raiffeisen

Австрійський банк Raiffeisen минулого року сплатив 139 мільйонів доларів до російського бюджету. За ці гроші окупанти мали змогу закупити:

13 літаків СУ-25;

35 танків;

41 ракета "Іскандер";

185 ракет "Калібр"

397 тисяч автоматів АК-74.

Поки що у компанії розглядають хіба що повільний вихід із Росії. Про це на 22 день війни заявили у Raiffeisen.

Ця безпрецедентна ситуація змушує RBI розглянути свою позицію в Росії. Тому ми оцінюємо всі стратегічні варіанти майбутнього Райффайзенбанку в Росії, включно з ретельно керованим виходом з Райффайзенбанку в Росії,

– сказав генеральний директор RBI Йоганн Штробл.

Вже після цієї заяви у Відні пройшов пікет під головним офісом Raiffeisen з вимогою припинити роботу в Росії. Але компанія досі продовжує роботу.

Raiffeisen Bank у Відні пікетують: дивіться відео

Ритейлери

Не припиняють фінансувати російську агресію й великі ритейлери: німецьке Metro та французькі Auchan та Leroy Merlin. Через те, що в Росії це дочірні компанії, вони не подають звіти про сплачені податки. Але ці промовисті цифри дозволяють зрозуміти їх вклад у російський бюджет:

Metro: 3,1 мільярда доларів виручки, 94 гіпермаркети та 14 тисяч робочих місць;

Ашан: 3,69 мільярда доларів виручки, 241 гіпермаркет та 33 тисячі робочих місць;

Leroy Merlen: 4,69 мільярда доларів виручки, 107 гіпермаркетів та 44 тисячі робочих місць.

За даними ЕП, разом ці компанії сплачують понад 700 мільйонів податків. Тобто це дозволило б Росії профінансувати:

64 літаки СУ-25;

175 танків;

206 ракет "Іскандер";

933 ракети "Калібр"

2 мільйони автоматів АК-74.

Чи не першою з цих компаній мала б піти Leroy Merlen. У Києві російські окупанти розбомбили магазин цієї мережі. На жаль, загинув один працівник. Та компанія не йде з ринку. Вона відключила 800 своїх українських працівників від корпоративної пошти через прохання вийти з ринку. Тепер працівники створили онлайн-петицію, яку просять підписати всіх небайдужих.

Багато компаній, які залишилися, – французькі. В тому числі й Ашан. До речі, Ашан та Leroy Merlen мають одного власника – сім’ю Мульє. Ймовірно, французькі компанії не виходить з російського ринку через позицію уряду Франції щодо бізнесу.

Як долучитися до бойкоту:

Не купуйте товари та не користуйтеся послугами компаній, які продовжують заробляти криваві гроші на російському ринку;

Використовуйте соцмережі як платформу для поширення інформації про компанії, які залишилися в Росії. Не соромтеся тегати їхні офіційні сторінки чи навіть гендиректорів.

Якщо ви за кордоном, долучайтеся до акцій протесту під головними офісами компаній. Щоб долучитися, заповнюйте коротку форму, і вам надішлють всі деталі.

і вам надішлють всі деталі. Якщо ви працюєте в одній з таких компаній, чиніть внутрішній тиск.

Громадський тиск справді діє. Спочатку з російського ринку не хотіли йти McDonald's, Coca-Cola, Starbucks та безліч інших компаній. Але врешті ці компанії та сотні інших покинули російський ринок.

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