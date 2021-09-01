Скільки податків протягом 2021 року заплатили українські ресторани та готелі: рейтинг регіонів

Від початку року українські ресторани та готелі сплатили у місцеві бюджети понад 1,8 мільярда гривень податків. Найбільше грошей надійшло від рестораторів та готельєрів з Києва, найменше – з Луганщини.

Такі дані оприлюднив телеграм-канал "Реве та стогне ресторатор" з посиланням на інтерактивну податкову карту України. До аналізу не ввійшли анексований Крим та підконтрольні агресору райони Донеччини та Луганщини.

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Рейтинг по регіонах

Найбільше податків заплатили підприємці галузі HoReCa у таких регіонах:

Місто Київ – 437 мільйонів гривень. Львівщина – 156 мільйонів гривень. Дніпровщина – 153 мільйони гривень. Одещина – 135 мільйонів гривень. Київська область – 127 мільйонів гривень.

Найменше податків надійшло у таких областях:

Луганська – 10,2 мільйона гривень. Кіровоградська – 16 мільйонів гривень. Чернівецька – 21,4 мільйона гривень.

Цікаво, що у Києві та Дніпрі більшість податків сплатили юридичні особи, натомість у Львові бюджет наповнюють переважно ФОПи.

До слова, підприємці HoReCa – це переважно представники малого бізнесу. У столиці від них надійшло 89% від загальної суми податків, у Львові – майже 95%, у Дніпрі – 87%. Лідерами малого готельно-ресторанного бізнесу є Луганська область – 99% всієї суми податків та Кіровоградська – 99,5%.