Скільки мільярдів втратить Ілон Маск через новий податок

У США можуть ввести новий податок для мільярдерів та деяких мільйонерів. Через це Ілон Маск може втратити 10 мільярдів доларів всього за рік.

Реакція Ілона Маска

Генеральний директор Tesla Ілон Маск розкритикував пропозицію демократів щодо введення нового податку. Він назвав це перерозподілом грошей найбагатших американців.

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Зрештою, у них закінчуються гроші інших людей, і тоді вони приходять за вами,

– написав Ілон Маск у твітері.

Мільярдер додав, що перерозподілом багатства найкраще займається приватний сектор, а не державний.

Що відомо про новий податок у США

Демократи пропонують по-новому оподатковувати доходи найбагатших людей країни. Це стосуватиметься мільярдерів та тих, хто заробляє понад 100 мільйонів доларів принаймні 3 роки поспіль.

Об'єктом оподаткування стане нібито дохід з акцій, цінних паперів та інших активів. Доходом вважатимуть суму, яку мільярдер заробив на рості активу, навіть, якщо угода все ще відкрита.

Статки Ілона Маска

мільярдер має акції компанії Apple, і вони за рік дали йому прибуток в 10 мільйонів доларів, але він ці гроші не вивів. Тобто фактично мільярдер прибутку не отримав і акції можуть обвалитися, нівелювавши весь прибуток. Проте він все одно оподаткується.