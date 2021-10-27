Реакція Ілона Маска

Генеральний директор Tesla Ілон Маск розкритикував пропозицію демократів щодо введення нового податку. Він назвав це перерозподілом грошей найбагатших американців.

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Зрештою, у них закінчуються гроші інших людей, і тоді вони приходять за вами,

– написав Ілон Маск у твітері.

Мільярдер додав, що перерозподілом багатства найкраще займається приватний сектор, а не державний.

Що відомо про новий податок у США

Демократи пропонують по-новому оподатковувати доходи найбагатших людей країни. Це стосуватиметься мільярдерів та тих, хто заробляє понад 100 мільйонів доларів принаймні 3 роки поспіль.

Об'єктом оподаткування стане нібито дохід з акцій, цінних паперів та інших активів. Доходом вважатимуть суму, яку мільярдер заробив на рості активу, навіть, якщо угода все ще відкрита.

Уявімо ситуацію: мільярдер має акції компанії Apple, і вони за рік дали йому прибуток в 10 мільйонів доларів, але він ці гроші не вивів. Тобто фактично мільярдер прибутку не отримав і акції можуть обвалитися, нівелювавши весь прибуток. Проте він все одно оподаткується.

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