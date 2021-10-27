Реакція Ілона Маска
Генеральний директор Tesla Ілон Маск розкритикував пропозицію демократів щодо введення нового податку. Він назвав це перерозподілом грошей найбагатших американців.
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Зрештою, у них закінчуються гроші інших людей, і тоді вони приходять за вами,
– написав Ілон Маск у твітері.
Мільярдер додав, що перерозподілом багатства найкраще займається приватний сектор, а не державний.
Що відомо про новий податок у США
Демократи пропонують по-новому оподатковувати доходи найбагатших людей країни. Це стосуватиметься мільярдерів та тих, хто заробляє понад 100 мільйонів доларів принаймні 3 роки поспіль.
Об'єктом оподаткування стане нібито дохід з акцій, цінних паперів та інших активів. Доходом вважатимуть суму, яку мільярдер заробив на рості активу, навіть, якщо угода все ще відкрита.
Статки Ілона Маска
- Ілон Маск став найбагатшою людиною в історії людства. Такий статус йому присвоїло видання Forbes, яке станом на 27 жовтня оцінює його статки у 276,9 мільярда доларів.
- Водночас Bloomberg оцінює статки Маска в 287 мільярдів доларів.
- Всього за одну добу засновнику Tesla вдалося заробити понад 36 мільярдів доларів. Все завдяки угоді на продаж 100 тисяч електромобілів компанії Hertz.
- А Morgan Stanley висловило припущення, що Ілон Маск стане першим трильйонером у світі.