Яка вартість Telegram: інвестиційний банк підрахував ціну для інвесторів

Джерело:Vtimes
Компанія VTB Capital оцінила додаток Telegram. До уваги брали кількість активних користувачів і співвідношення месенджера до його продажу.
Діапазон вартості Telegram компанія описала для інвесторів. Мессенджер оцінили від 2,2 до 124 мільярди доларів.
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"Ці цифри призначені виключно для кваліфікованих інвесторів. Будь-який інвестор розуміє, що такий широкий розкид оцінок не може розглядатися як оцінка бізнесу", – наголосили у VTB Capital.
Інвестбанк порівняв Telegram з 5 компаніями-аналогами, які є у сфері соціальних мереж та інтернет-реклами.
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