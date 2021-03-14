Компанія VTB Capital оцінила додаток Telegram. До уваги брали кількість активних користувачів і співвідношення месенджера до його продажу.

Діапазон вартості Telegram компанія описала для інвесторів. Мессенджер оцінили від 2,2 до 124 мільярди доларів.

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"Ці цифри призначені виключно для кваліфікованих інвесторів. Будь-який інвестор розуміє, що такий широкий розкид оцінок не може розглядатися як оцінка бізнесу", – наголосили у VTB Capital.

Як підраховували вартість

Інвестбанк порівняв Telegram з 5 компаніями-аналогами, які є у сфері соціальних мереж та інтернет-реклами.

Чому оцінки – різні

Оцінка в 2,2 мільярда доларів – у порівнянні за показником EV/Sales. Це співвідношення вартості компанії до її продажу.

– у порівнянні за показником EV/Sales. Це співвідношення Оцінка в 124 мільярда доларів – у порівнянні за показником EV/DAU. Він показує співвідношення вартості компанії до кількості активних користувачів щодня.

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